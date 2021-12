Congo-Kinshasa: Le Consortium "PRO-DDH" a éveillé la conscience des acteurs étatiques concernant les "Droits humains"

Le Consortium dénommé "PRO-DDH" (Protection des défenseurs des droits de l'Homme en RD Congo), une plate-forme regroupant six Organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits humains en République démocratique du Congo (RDC), Afrique centrale, s'est évertuée d'éveiller la conscience de plusieurs acteurs étatiques de la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest du pays.

L'évènement s'est déroulé pendant deux jours, soit le 09 et le 10 décembre 2021 dans la grande salle du "Centre culturel Lupemba" dans la commune de Lukolela.

Cette activité dénommée "Espace de Dialogue Citoyen"(EDC), s'est inscrite dans le cadre de la célébration de la "Journée internationale des droits de l'Homme", la 73ème de son genre, célébrée chaque le 10 décembre.

Le "Consortium PRO-DH" a organisé cet évènement en collaboration avec la "Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH)", une des institutions d'appui à la démocratie en RDC et cela avec un appui financier de l'Union européenne.

L'occasion a été propice pour Maitre Valentin Mbalanda, responsable de la LIDEPROV-LDH une organisation membre du Consortium PRO-DDH, afin de développer les mécanismes de protection des défenseurs des droits humains tout en élucidant les concepts même des droits humains ; le rôle et le travail des défenseurs des droits humains ; les mécanismes de promotion et protection des droits humains; les principes et natures des droits humains, leurs différentes générations, leurs caractéristiques ; les différents instruments juridiques qui en parlent tant au niveau national, régional qu'international.

Me Mbalanda n'a pas oublié de développer les devoirs du Citoyen tout en évoquant la différence entre "Violation des droits humains", "Abus des droits humains et Infractions'.

De son côté, Me Davin Nzwanga, responsable de la CNDH dans cette partie du pays, a parlé du "Rôle et fonctionnement de la CNDH" concernant les droits humains dans le pays.

"La CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits humains. Elle veille au respect des droits humains et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la loi", a-t-il déclaré.

Quant à lui, Freddy ELUMBA, premier substitut du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la ville de Kikwit, ainsi que le colonel NGOLELA Lajos, représentant de l'Auditeur Supérieur près la Cour militaire du Bandundu, ont, tour à tour, élucidé les efforts que la justice conjugue pour la sécurisation et le respect des droits humains tant du côté civile que militaire.

Les deux intervenants se sont évertués à expliquer quelques faits infractionnels condamnés par la loi comme par exemple le "vol qualifié" ; "l'escroquerie" ; "l'arrestation arbitraire" ; "Vol à mains armées" etc.

Tous les participants ont été invités à répercuter les matières reçues à leurs bases respectives.

Il y a lieu de noter que le "Consortium PRO-DH" réunit les ONGs comme la VSV (la Voix de sans voix pour les droits de l'Homme) ; la NSCC (la Nouvelle société civile Congolaise) ; la CR (la Cause Rurale) ; les ANMDH (les Amis de Nelson Mandela pour la Défense des droits Humains) ; le CAFCO (le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise) ainsi que la LIDEPROV-LDH (la Ligue congolaise pour la Défense, la Promotion et la Vulgarisation des Lois et Droits Humains.

Ces assises ont été ouvertes et fermées par le représentant du maire de la ville de Kikwit.