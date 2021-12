Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Congo reste actif dans la sous-région et dans le monde

" Notre pays prône toujours le bon voisinage et la cohabitation pacifique, pour une intégration effective et irréversible des peuples de l'Afrique centrale ", a déclaré le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans son message sur l'état de la nation délivré le 28 décembre devant le Parlement réuni en congrès.

Dans son discours, le chef de l'Etat a souligné le dynamisme de la diplomatie congolaise marquée cette année par la participation du pays aux différents événements inscrits dans l'agenda international et à ceux organisés par des pays frères ou amis. En outre, il a indiqué que le Congo affiche toujours une politique étrangère largement orientée vers un renforcement des relations avec les pays de la sous-région.

" L'ouverture du Congo sur les Etats de la sous-région et le reste du monde relève de cette option qui défie les frontières, rapproche les peuples et favorise les échanges. Le repli sur les souverainetés et l'autarcie ne peut garantir un avenir prospère dans ce monde désormais devenu un véritable village planétaire ", a-t-il dit.

Parmi les événements auxquels le Congo a pris une part active, le président a cité, entre autres, la quatrième édition du Forum pour la paix organisée du 11 au 13 novembre dernier à Paris, en France. La rencontre avait eu pour objectif de stimuler une reprise plus solide et inclusive en s'attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale, et en mettant en avant de nouveaux principes d'action pour le monde post-covid.

En marge du Forum pour la paix, le dossier Libyen, dans lequel la République du Congo est impliquée depuis des années en assurant la présidence du Comité de haut niveau de l'Union africaine, a suscité une attention particulière. La crise Libyenne a été évoquée au cours d'un sommet. Le but a été d'apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique engagée et à la tenue des élections, selon le calendrier prévu. La conférence visait également à soutenir la Libye dans sa demande de retrait des forces étrangères et des mercenaires.

Le Congo a également pris une part active à la 26e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) tenue à Glasgow, au Royaume-Uni, du 31 octobre au 3 novembre. A cette occasion, les présidents des deux Congo, Denis Sassou N'Guesso, président de la Commission Climat du Bassin du Congo, et Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, ont assisté à la présentation de la structuration du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Rappelons que le bassin du Congo, découvert entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, est le second réservoir de carbone de la planète.

Denis Sassou-N'Guesso n'est pas passé sous silence la XIXe session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des Etats de l'Afrique centrale, organisée en juillet dernier ; le deuxième sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, relatif à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, tenu en août 2021 à Luanda, en Angola ; la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sur l'évaluation de la situation macroéconomique de la sous-région en contexte de pandémie covid-19 et l'analyse des mesures de redressement ; etc.

" Toutes ces occurrences qui témoignent du dynamisme de notre diplomatie devront se consolider pour que se cristallisent davantage l'empreinte et la voix de notre pays au sein du concert des nations ", a conclu le chef de l'Etat.

En accédant à la souveraineté internationale en 1960, le Congo est devenu un acteur étatique des relations internationales. Plusieurs stratégies sont mobilisées dans la construction de cette identité d'un pays dont la vocation est avant tout régionale et internationale.