Congo-Brazzaville: Réinsertion économique - Les partenaires sollicités pour l'extension du PASD dans tout le Pool

Après deux ans d'exécution et fort des résultats atteints dans six localités des districts de Kinkala, Mindouli et Goma Tsé-Tsé, dans le Pool, le Projet d'appui à la promotion des moyens de subsistance durable (PASD) sollicite les partenaires multilatéraux pour un financement additionnel devant permettre son extension dans tout le département.

" La demande des autres communautés est légitime vu l'impact du projet dans les trois districts ", a souligné le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, précisant que le cabinet y travaille pour voir dans quelles mesures, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, l'étendre à tout le département du Pool.

Négocié par le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants (HCREC) auprès du gouvernement japonais et confié à la Banque mondiale, pour son exécution, ce projet pilote avait pour objectif d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance durable en favorisant des opportunités économiques de quelques communautés du département du Pool.

Ainsi, au terme d'une évaluation faite et au regard des résultats atteints, le PASD suscite, aussi bien chez les communautés bénéficiaires que chez des initiateurs, une grande adhésion qui appelle à la mise en œuvre d'une deuxième phase, ce qui permettrait de sortir un plus grand nombre de la précarité et de la pauvreté nées des conflits armés qu'a connu le département du Pool.

" Aujourd'hui, je peux exprimer un sentiment de satisfaction pour ce projet qui a permis le relèvement de plusieurs communautés dans le Pool, après tant d'années d'incertitude quant à leur avenir ", a déclaré le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolelas.

D'un montant total de 2 750 000 dollars américains, ce projet a permis d'appuyer 314 groupements, soit 2 129 ménages ayant bénéficié chacun d'une subvention de 2,5 millions FCFA, le PASD comportant en son sein trois composantes. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'accès aux moyens de subsistance ; la promotion de l'utilisation de l'énergie durable à des fins productive et publique et le suivi et gestion du projet.

En effet, en dépit de quelques obstacles rencontrés durant sa mise en œuvre, le chef du projet, Jean-Pierre Nakountala, pense que les objectifs ont été atteints. Grâce au PASD, a-t-il indiqué, les commerçants ont pu renforcer leurs épargnes et plusieurs communautés sont sorties de l'extrême pauvreté.

" Nous demandons aux bailleurs de fonds de venir en aide au gouvernement pour que ce projet puisse se poursuivre dans tout le département du Pool ", a plaidé le chef du projet.

Par ailleurs, en attendant le démarrage du programme gouvernemental de Démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants, le PASD a pris en compte, malgré leur réticence au début, d'un certain nombre d'ex-combattants ayant compris son intérêt.

Lancé en juin 2019, après son approbation en 2017 et la signature de son accord en 2018 entre la République du Congo, le gouvernement japonais et la Banque mondiale, le PASD, prévu pour une durée de trois ans, n'a pu être mené que pendant deux ans, en raison des impératifs liés au temps de mise en œuvre, mais aussi du fait de la crise sanitaire née de la pandémie de covid-19.