Congo-Brazzaville: Semaine de la gastronomie congolaise - Les meilleurs restaurateurs récompensés

La première édition de la Semaine de la gastronomie congolaise s'est achevée le 28 décembre, à Brazzaville. Elle a été marquée par la remise des prix aux trois meilleurs restaurateurs ainsi qu'au plus respectueux de l'environnement.

Le premier prix a été remporté par Flore Ikiemi, de la Cuvette, le deuxième par Rose Ngaliba, du département des Plateaux et le troisième par Claudel Kolelas de Brazzaville. Le prix spécial du restaurateur le plus respectueux de l'environnement, quant à lui, a été attribué à Stone Garcia Bometa de la Likouala. Les critères de sélection étant: l'hygiène corporelle ; l'hygiène culinaire ; la présentation des mets ; la tenue du stand et le respect des ingrédients. Initiatrice de l'activité, la ministre du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga, a reçu un diplôme d'honneur pour la réussite de l'événement.

S'exprimant au nom des restaurateurs, Flore Ikiemi a indiqué que c'est pour la première fois qu'un tel événement soit organisé au Congo depuis son accession à l'indépendance en 1960. Elle s'est aussi félicitée de cette initiative combien louable et un moment important qui a mis en lumière la gastronomie congolaise qui a été une belle rencontre des professionnels de la restauration.

" Une semaine durant, nous nous sommes donnés à cœur joyeux pour créer le bonheur en offrant aux Brazzavillois les mets des profondeurs des saveurs de nos douze départements. Nous avons réussi à le faire en privilégiant le manger bio car nos ingrédients ont été produits localement. Nous sommes honorées et très fières de recevoir ces prix ", a déclaré la récipiendaire du premier prix.

Les participants ont, par ailleurs, exprimé leur profonde reconnaissance à la ministre du Tourisme et des Loisirs car ils en sortent avec des certificats et des prix témoignant la reconnaissance de leur savoir-faire et savoir être par la tutelle. Ils ont enfin formulé le vœu de célébrer et instituer la Semaine de la gastronomie congolaise chaque année.

Le village de la gastronomie délocalisé au Djoué

Clôturant l'activité, la ministre du Tourisme et des Loisirs a dit que la réussite de cette première édition est l'œuvre d'une équipe très performante d'organisation. Destinée Hermella Doukaga s'est également félicitée de la solidarité gouvernementale qui a prévalu au cours de cette période. " ... Les restaurateurs qui ont participé à l'édition et qui n'ont pas hésité de mettre à notre profit leur savoir-faire et leur disponibilité, je voudrais vous dire merci et vous féliciter aussi parce que vous avez été tous à la hauteur. Même si certains n'ont pas reçu de prix, ils n'ont pas démérité, simplement que c'était une grande émulation pour nous tous, nous avons célébré ensemble notre culture, notre identité congolaise. Vous êtes tous des gagnants, c'est l'identité culturelle congolaise qui gagne à travers vous ", a-t-elle encouragé.

La ministre a aussi rassuré les participants qu'il s'agit d'une première édition et non de la dernière. " Aujourd'hui, c'est la Semaine de la gastronomie qui se referme mais le village de la gastronomie congolaise va se poursuivre. Il sera délocalisé au site du ministère, notamment au niveau des cataractes du Djoué. Vous êtes donc les bienvenus chers restaurateurs, chers amateurs de la cuisine congolaise et touristes ", a conclu Destinée Hermella Doukaga.