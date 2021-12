Congo-Brazzaville: Prix littéraire Camara-Laye - Cinq livres en lice pour la compétition

Les organisateurs du prix littéraire Camara-Laye ont dévoilé la liste des ouvrages sélectionnés pour la finale, dans le cadre de la troisième édition de "La saison des lettres congolaises" qui se déroulera en mars 2022, à Brazzaville.

Les cinq romans en lice du prix littéraire sont : "Cave 72" de Fann Attiki Mampouya; "Et les portes sont des bouches" de Richard Ali; "Le miraculé du vol 352" d'Henri Djombo; "Le tribunal inattendu" d'Obambe Gakosso et "Cadenas" de Ferréol Gassackys.

Trois jeunes amis, Verdass, Ferdinand et Didi, se retrouvent quotidiennement à la "Cave 72", un bar, refuge idéal où ils oublient le poids de leur vie et les situations de tout genre : les tracasseries administratives, les décisions politiques, les lois, les raisons des guerres, l'amour et les divorces, la passivité apparente des hommes face à la dictature... Ils discutent, boivent, récitent des poèmes et rentrent chez eux. Ce, jusqu'au malheureux jour où ils sont devenus la cible d'un complot d'Etat. Publié en septembre dernier aux éditions JC Lattès, ce premier roman de l'écrivain congolais Fann Attiki est une fiction politique qui mêle à la fois l'enquête et la satire tout en accordant une place essentielle à la poésie et à l'humour.

Richard Ali, originaire de la République démocratique du Congo, peint à travers son roman "Et les portes sont des bouches", un tableau sombre et vraisemblable de la réalité qui se vit dans la sphère politique de tous les pays africains. " Un soir, dans la République, contre toute attente, le chef sabote la fête de l'indépendance sur un simple coup de tête, à cause, dit-il, d'un rhume. Petit Willy, sans savoir pourquoi et jusqu'où cela va aboutir, descend lui aussi dans la rue pour manifester. Et la police s'en mêle. Arrêté, petit Willy se retrouve enfermé dans la cellule 5 de la prison centrale Kalamu ... ", détaille l'ouvrage. Ce livre se veut une œuvre littéraire et interpellatrice des maux qui rongent le continent.

Condensé en 165 pages, "Le miraculé du vol 352" d'Henri Djombo invite le lecteur dans le périple du vol 352. À mi-parcours, entre Béra et Harare, l'appareil perd de l'altitude et s'écrase au sol, causant la mort de tous les passagers, sauf Nody Benga, devenant ainsi le seul survivant du crash, mais avec des dommages considérables sur sa personne. Récit émouvant, ce livre se situe à mi-parcours entre une intrigue amoureuse, économique, politique, militaire, culturelle et les inégalités qui existent dans nos sociétés.

Publié cette année aux éditions +, "Le tribunal inattendu" d'Obambe Gakosso dénonce toutes formes d'injustices sociales qui peuvent échapper à la justice des hommes, mais pas à celle d'en haut, de Dieu. Une justice infaillible qui finit toujours par rattraper chacun de nous pour lui faire payer les préjudices commis. Une vraie leçon de vie partagée au lecteur.

"Cadenas" parle de Melchior, Germain et Prince, trois amis qui ont créé une fratrie de laquelle ils ont pu apprendre de nombreuses et merveilleuses potentialités dont regorgeaient les sept régions de leur contrée. A travers ce récit, Ferréol Gassackys appelle à briser les idées reçues sur les relations humaines, les relations entre ethnies ou peuples et autres. Publié aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage est aussi un appel au partage et au vivre-ensemble.

Notons que la découverte du lauréat du prix littéraire Camara-Laye se fera, en début mars 2022, durant la tenue de la troisième édition de la Saison des lettres congolaises.