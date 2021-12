Tunisie: TCTunis - Bienvenue au padel !

Outre le "squash", le tennis voit un nouveau sport auxiliaire lui faire de la concurrence, c'est le padel. Un sport qui est actuellement en vogue dans le monde entier, alors qu'il a aussi des adeptes et des pratiquants en Tunisie depuis pratiquement 7 ans.

Et c'est le TCTunis qui vient d'inaugurer un terrain de padel qui abrite déjà des matches avec une affluence record des membres du club pour ce nouveau et populaire sport. Le projet est financé par le sponsor du club "City Car-Kia" dans le cadre de ses programmes de responsabilité sociétale. Pour parler de cette nouvelle réalisation, c'est Ikbel Hannachi, figure de proue au TCT et directeur du club, qui nous éclaire : "L'inauguration de ce terrain de padel s'est bien déroulée en présence de plusieurs personnalités sportives. Le terrain est déjà opérationnel et ouvert aux membres du club.

C'est un sport opérationnel et ouvert aux membres du club. C'est un sport qui se pratique en double et qui connaît une immense popularité dans le monde entier. L'idée émerge déjà depuis un an et comme notre sponsor voulait investir le budget alloué entre autres au Tunis Open, on a pensé à construire un terrain de padel. Le financement était assuré, et la société espagnole chargée de la construction a terminé les travaux en trois mois. C'est un terrain 10×20 mètres, muni de toute la plate-forme logistique nécessaire. Les signes du succès de l'idée sont déjà là".

Le padel peut-il constituer une menace pour le tennis pour un club du calibre du TCT ? I. Hannachi répond : "Je ne pense pas. Ce sont deux sports complémentaires qui procurent des sensations différentes. La plaisir de jouer le tennis est unique. Le padel s'adresse en bonne partie à ceux qui n'ont pas les moyens physiques de jouer au tennis ou qui préfèrent un sport moins exigeant. En padel, on joue un double, il n'y pas de service et les balles et les raquettes sont plus souples".

Le centenaire du club

Le coût de cette nouvelle réalisation s'élève à 130.000 dinars pratiquement. Le TCT prépare déjà l'an 2023 qui connaîtra son centenaire avec un programme varié de festivités de l'envergure de l'événement. En attendant toujours le retour du Tunis Open, le tournoi phare du club. Cela dépendra en grande partie de l'évolution du covid en Tunisie.