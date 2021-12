Cameroun: Cap Cameroun - L'île perd du terrain...

Ce territoire insulaire du Wouri est menacé d'immersion par l'océan Atlantique, en raison d'une érosion persistante.

" Cap Cameroun est en train de disparaître à cause de l'érosion. Cette situation amène les gens à construire des maisons deux à trois fois par an. Si nos parents reviennent, ils ne vont plus reconnaître ce village. Partout où nous sommes ici c'est la boue. Toutes nos maisons sont sur pilotis ". Propos du chef de 3e degré de Cap Cameroun (dans l'arrondissement de Douala VI), SM Richard Mulema Maboa II qui, comme les autres habitants de cette île, assiste impuissant à la disparition progressive de leur terroir.

Un récit corroboré par bon nombre de personnes fréquentant la localité depuis des années. Philippe Mouangue affirme que le marégraphe (antenne servant à mesurer le niveau des marées) se situait sur la plage de cette île en 1990. 31 ans après, ce marégraphe est situé à plus de 200 m de la plage. Preuve que l'eau gagne du terrain. Une situation qui oblige les 5000 habitants de l'île à mener une vie de nomades, reculant leurs habitations au fur et à mesure que la terre disparait sous les eaux de l'Atlantique. " Quand j'étais petit, et que je me rendais à Cap Cameroun, l'antenne (marégraphe) se situait au centre du village ", renseigne un infirmier du Centre médical d'arrondissement de Manoka.

Plusieurs explications sont avancées face à cet état de choses. Pour les populations, l'érosion, accentuée par la destruction de la mangrove, en est la cause principale. Une hypothèse qui semble tenir la route au regard de la forte pression anthropique exercée sur cette végétation. Ici, la pêche est la principale activité. Les mareyeuses ont intensément recours au bois de la mangrove pour faire fumer leurs produits de pêche. Les quantités de bois utilisées sont de plus en plus importantes, du fait des pertes de chaleur dues aux vents violents...

Pour les scientifiques, la disparition progressive de Cap Cameroun pourrait s'expliquer également par la montée du niveau de la mer consécutive au réchauffement climatique - qui provoque la fonte des glaces. Pour d'autres, la pression foncière, l'incivisme des populations de Douala sont responsables du sort de l'île. Les remblais effectués dans le lit du Wouri et ses affluents font reculer les eaux de ce fleuve. Il y a également ces auteurs de constructions anarchiques, qui bouchent drains et caniveaux. Toutes choses sources d'inondations à Douala. Conséquence, le niveau d'eau augmente dans la mer, avec un impact négatif sur Cap Cameroun.

Sur l'île, on vit non seulement au rythme des marées mais aussi et surtout de celui de l'avancée des eaux, qui grignotent les terres peu à peu. C'est ce qui explique les maisons sur pilotis qui caractérisent l'habitat ici. C'est un lieu pourtant historique qui est ainsi menacé. A en croire le chef, c'est précisément dans cette zone que les explorateurs portugais avaient vu les crevettes à l'origine du nom " Cameroun "...