Cameroun: Promotion de la bonne gouvernance - La Sodecoton s'offre l'expertise du Consupe

Un protocole d'assistance technique triennal a été signé hier à Yaoundé, entre cette entreprise et les services du Contrôle supérieur de l'Etat.

La Société de développement du coton (Sodecoton) ambitionne de redorer son blason, en améliorant ses performances. Celles-ci sont à la fois liées aux techniques organisationnelles, managériales et de gestion. Pour atteindre cet objectif, la Sodecoton a sollicité l'expertise du ministère chargé du Contrôle supérieur de l'Etat (Consupe). La signature du Protocole d'assistance technique qui a eu lieu hier, 28 décembre à Yaoundé entre les deux institutions, fixait ainsi les modalités d'une collaboration qui s'étale sur une période de trois ans.

Ce document invite par ailleurs l'organe de contrôle supérieur des finances publiques à accompagner l'entreprise d'Etat, en la dotant d'un système d'audit interne performant et capable de booster son rendement. Les documents y relatifs ont été paraphés d'un côté, par le ministre délégué à la présidence chargé du Consupe, Rose Mbah Acha, et de l'autre, par la représentante du président du Conseil d'administration de la Sodecoton, Brusil Miranda Metou, assistée du directeur général de l'entreprise, Mohamadou Bayero.

A travers ce protocole d'assistance technique, le Consupe est investi de plusieurs missions. Elles l'invitent à œuvrer au renforcement des capacités institutionnelles (ordonnateurs et gestionnaires) en matière de gestion et de contrôle. A ce titre, le Consupe devra appuyer la Sodecoton au triple plan pédagogique, méthodologique et organisationnel.

Ceci aidera l'entreprise chargée de la production et de la commercialisation du coton basée dans le septentrion, à promouvoir la bonne gouvernance, à prévenir et à limiter les fautes de gestion. Si bien qu'en cas de contrôle externe, " le Consupe ne trouvera que peu de fautes de gestion ou alors n'en trouve pas du tout ", a expliqué le ministre Rose Mbah Acha. Pour Brusil Miranda Metou, ce rapprochement était important. Parce que permettant au Consupe d'agir en amont, il aide la Sodecoton, entreprise qui souhaite hisser son capital à plus de 200 milliards de F et employant près de 5 000 personnes, de rester le vivier économique qu'elle a toujours été.