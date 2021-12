Algérie: Célébration du nouvel an - Appel à la vigilance et à la prudence

Alger — La Protection civile a appelé, mercredi, les citoyens à faire preuve de vigilance et de prudence à l'occasion de la célébration du nouvel an 2022, marquée par un contexte sanitaire particulier lié à la pandémie du covid-19 et la période hivernale connue pour ses conditions climatiques instables.

A l'occasion de la célébration du nouvel an 2022, et vu la persistance du contexte sanitaire lié au covid-19, en cette période hivernale marquée par l'instabilité des conditions climatiques et les chutes des températures, la Direction générale de la Protection civile appelle les citoyens à "redoubler de vigilance et de prudence afin d'éviter les accidents qui pourraient survenir et causer des pertes en vies humaines ou des grands dégâts matériels, notamment les accidents domestiques et de la circulation", indique un communiqué de la Protection civile.

La Protection civile suggère en outre aux usagers de la route "d'éviter la conduite en cas de fatigue ou de somnolence, surtout après la fin des festivités où les risques de survenance d'accidents de circulation devient très élevés", les rappelant également à avoir le réflexe de "ventiler et à d'aérer les lieux d'habitation, tout en prenant le soin de vérifier, avant de s'endormir, tous les appareils susceptibles de générer le risque d'asphyxie ou d'explosion".

Par ailleurs, elle recommande de "respecter les mesures de prévention relative au covid-19, tels que le port de la bavette, la distanciation physique, tout en évitant les regroupements, source de propagation du virus".

La Protection civile rappelle, par la même occasion, les citoyens qu'elle reste à leur disposition en cas d'accident ou de risque, en appelant le numéro d'urgence 14 ou le numéro vert 1021.