Algérie: L'USTHB abrite la finale "Huawei ICT compétition" 2021-2022

Alger — La finale nationale de la troisième édition du concours mondial "Huawei ICT Compétition" pour la saison 2021-2022, se déroule mercredi à l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB) d'Alger, indique un communiqué de l'entreprise organisatrice "Huawei-Algérie".

Cette édition, placée sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est marquée par la participation de 130 étudiantes et étudiants, issus de 20 Universités et Instituts relevant de ce secteur, ainsi que de celui de la Poste et des Télécommunications, précise la même source

La phase des inscriptions pour cette compétition a été lancée en septembre dernier à travers 32 universités du pays et avait suscité "un fort engouement" auprès des étudiants, dont le nombre a dépassé les 3000 inscrits, parmi lesquels plus de 1000 ont été admis à l'examen préliminaire, est-il ajouté.

A l'issue de cette finale, les candidats subiront l'épreuve régionale qui verra la participation des pays d'Afrique du Nord, avant l'ultime étape, à savoir la finale prévue en Chine.

A rappeler que Huawei a coopéré, dans le cadre de son programme "Huawei ICT Académie", avec plus de 900 universités à travers le monde, en faveur de plus de 45.000 étudiants par an. En Algérie, Huawei a signé un accord de partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que des universités et établissements du secteur.

Enfin, durant les éditions 2019 et 2020 de cette compétition, trois équipes algériennes, composées de 3 étudiants, avaient décroché la première place, à la phase finale, parmi 61 équipes concurrentes et issues de près de 100 pays.