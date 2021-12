Cameroun: Site de Bafoussam - Rassurant !

Au cours d'une visite de travail entamée hier, le Minsep, président du Cocan, Narcisse Mouelle Kombi, a apprécié les dernières retouches sur les infrastructures sportives et hôtelières.

Dernier coup d'œil du président du Comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Cocan), avant le début de la compétition. Narcisse Mouelle Kombi est arrivé hier à Bafoussam, pour l'ultime appréciation de l'état des infrastructures devant accueillir les équipes dans les prochains jours. Immédiatement après son atterrissage à l'aéroport de Bafoussam-Bamoungoum, le ministre des Sports et de l'Education physique, en compagnie du gouverneur de la région de l'Ouest, président du comité de site, Awa Fonka Augustine, a pris la route pour Bafang.

Non sans avoir fait une escale au stade de compétition à Kouekong-Bafoussam. Dans le chef-lieu du département du Haut-Nkam, le Minsep a visité le stade municipal de cette ville, retenu comme stade d'entraînement. Cette infrastructure est dotée de gradins d'une capacité de 2 500 places, d'une piste d'athlétisme, d'une aire de jeu, d'une clôture d'enceinte, d'un réseau d'alimentation en eau autonome, de vestiaires, de locaux techniques entre autres. Elle est également éclairée aux normes de la FIFA par quatre pylônes. Narcisse Mouelle Kombi a apprécié la qualité de l'ouvrage financé à hauteur de quatre milliards de F par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (Feicom).

A Bana et à Bangou, le président du Cocan s'est dit à nouveau émerveillé par la splendeur, la quiétude et la sérénité qui règnent à l'hôtel de la Vallée et à l'hôtel Tagidor Garden. C'est dans ce dernier établissement que logeront les équipes du Sénégal et de la Guinée. Il est également doté d'un stade d'entraînement qui n'attend plus que les joueurs pour chauffer sa pelouse. Quant au Zimbabwe et au Malawi, le Minsep a souligné qu'ils pourront être accueillis avec chaleur et à l'hôtel de la Vallée de Bana. Narcisse Mouelle Kombi a touché du doigt les derniers aménagements mis en œuvre afin que ces infrastructures soient à la hauteur du niveau de l'organisation. Pour lui, ces arènes sont prêtes et n'attendent plus que les clameurs et les vibrations des amoureux du football, dès le 10 janvier prochain.

La journée de la visite de travail du le président du Cocan s'est achevée à Bafoussam par une descente à la Fan Zone au lieudit " Pelouse ". Une descente au centre d'accréditation situé au stade Omnisports de Kouekong est prévue ce mercredi.