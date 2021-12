Cameroun: 2017 - Les Lions sont de retour

Alors que personne ne vendait cher leur peau, les Lions indomptables s'adjugent une cinquième couronne continentale, ayant bénéficié de toutes les attentions du président de la République.

Combien sont-ils, les Camerounais qui auraient pu parier un seul franc sur le succès des Lions indomptables à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football ? Très peu ! C'est dans un anonymat total que les quadruples champions d'Afrique rejoignent leur base de Libreville à la veille de l'ouverture de la compétition. Seuls quelques supporters sont présents à l'aéroport international Léon Mba de la capitale gabonaise pour ovationner le capitaine Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers. Si les dernières prestations de l'équipe ne poussent pas à l'optimisme, le président de la République a, pour sa part, insisté et veillé à une préparation optimale de celle-ci pour cette compétition.

Outre les énormes moyens financiers dégagés pour la préparation et le paiement des primes, le président Paul Biya a adjoint à la délégation officielle camerounaise, Roger Milla, ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Le footballeur africain du XXe siècle jouera quelque peu le rôle de préparateur psychologique auprès de ses jeunes compatriotes. Le nul enregistré par l'équipe en entrée face aux Etalons du Burkina Faso n'est pas pour rassurer. Ce d'autant plus qu'au moins la moitié de l'effectif découvre la compétition de haut niveau, au même titre que l'entraineur Hugo Broos. Paul Biya lui, croît en cette équipe qui, à chaque étape de son parcours, reçoit un message d'encouragement ou de félicitations transmis via le ministre des Sports et de l'Education physique.

Le sempiternel problème des primes allouées aux joueurs est devenu un lointain souvenir au sein des Lions indomptables. Le chef de l'Etat ayant instruit les administrations impliquées dans leur règlement de mettre les joueurs à l'abri de ce type de préoccupations qui prenaient parfois le pas sur l'enjeu de la compétition. C'est donc en observateur averti que le président de la République suit au quotidien l'évolution des Lions indomptables durant le tournoi qui se déroule au Gabon voisin. La veille de la finale contre l'Egypte le 5 février 2017, Paul Biya y dépêche, son conseiller spécial. Porteur d'un message d'encouragement, Dieudonné Samba a une autre source de motivation dans ses bagages : le président de la République l'a chargé de remettre une prime spéciale 100 millions de F aux poulains d'Hugo Broos.

Celle-ci est exempte de toute taxe et ne tient nullement compte de celles déjà prévues dans le cadre de la participation de l'équipe au tournoi. La suite, on la connaît face à l'Egypte. Au Palais de l'Unité le 8 février 2017, le chef de l'Etat ne cache pas sa joie face à ses jeunes compatriotes : " Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerris ", déclare-t-il, avant d'ajouter, en empruntant à une célèbre chanson populaire de l'heure : " Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce ! Vous leur avez fait cela cadeau ". Ceci sous les applaudissements nourris de ses convives. Grâce à sa vision managériale, le Cameroun venait d'accrocher une cinquième étoile à sa tunique. Se situant désormais à deux longueurs de l'Egypte.