Cameroun: Accompagnement - 150 millions F pour le mouvement sportif

Des appuis ont été remis aux représentants des clubs mythiques de Douala le 23 décembre dernier.

Dans sa politique de promotion du sport comme vecteur de développement urbain, le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndinè, a procédé le 23 décembre dernier à la remise d'un chèque d'environ 150 millions de F, en guise d'appui à des institutions sportives de la capitale économique. L'objectif est d'assurer l'accompagnement et l'animation du mouvement sportif de Douala, promouvoir la pratique des activités sportives, l'épanouissement des populations, et assurer un appui aux organisations et associations sportives de la ville. L'idée a été saluée par l'ensemble des acteurs du mouvement sportif " doualais ".

Tous les clubs et associations sportives ayant leur siège à Douala étaient concernés par cette initiative. A relever, l'un des critères de sélection était la capacité pour ces organisations à se constituer en entreprises. Elles devaient également présenter un projet sportif mature et réaliste, a précisé le maire de la ville de Douala. Roger Mbassa Ndinè a par ailleurs rappelé que ces fonds sont des deniers publics et que leur utilisation sera soumise à un contrôle financier par les agents spécialisés de la communauté urbaine de Douala (Cud).

Pour cette première expérience d'appui, plusieurs clubs de renom de la ville de Douala ont reçu des chèques. Il s'agit de l'Union sportive de Douala (15.000 000 de F), du Léopard sportif de Douala, d'Oryx club de Douala et de Caïman FC, qui ont reçu chacun une enveloppe de 10 millions, et enfin Astres de Douala, qui a reçu 4 millions de F.

Cas particulier, celui de Dynamo de Douala, autre club mythique. La célèbre équipe est potentiellement bénéficiaire d'un chèque de 10 millions de F. Chèque non signé par le maire de la ville, en raison d'un bicéphalisme au sein de l'association sportive. Pour éviter toute tension, le maire a invité les responsables de la Dynamo à une réunion de concertation, afin de dissiper tout malentendu et ouvrir la voie au versement de ladite somme.

Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Littoral, Aboubakary Haman Tchiouto, ainsi que de nombreuses figures du football, à l'instar de Richard Manga Eleme et Prince Ngassa Happi, étaient de la partie. La Cud annonce pour les prochaines semaines la remise de chèques aux mêmes clubs pour la deuxième phase de cet accompagnement.