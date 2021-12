Sierra Leone: Le renforcement des relations parlementaires entre le Maroc et la Sierra Leone au centre des entretiens de M. Talbi Alami avec l'Ambassadeur de Freetown à Rabat

Rabat — Le renforcement des relations parlementaires entre le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone a été au centre des entretiens, mercredi à Rabat, entre le Président de la Chambre des Représentants M. Rachid Talbi El Alami et l'Ambassadeur de la République de Sierra Leone, M. Atumanni Dainkeh.

Un communiqué de la Chambre des représentants a indiqué que lors de ces entretiens, M. Talbi El Alami, a mis en avant la qualité des relations bilatérales entre le Maroc et la Sierra Leone à différents niveaux dans le cadre du respect mutuel de la souveraineté nationale et de la défense des intérêts communs vitaux des deux parties, soulignant la nécessité de renforcer les relations parlementaires bilatérales à travers le groupe d'amitié et les visites mutuelles, ainsi que multilatérales dans les forums parlementaires internationaux et régionaux, dont au premier rang le Forum parlementaire Afrique-Amérique latine qui se tiendra en février prochain au Panama.

De son côté, M. Atumanni Dainkeh a affirmé sa volonté et son aspiration à consolider davantage les relations parlementaires bilatérales et multilatérales et la coordination entre le Maroc et la Sierra Leone dans les différents forums parlementaires régionaux et internationaux.

A cette occasion, il a rappelé que le Maroc s'est tenu aux côtés de la République de Sierra Leone et des pays africains et les a soutenus, notamment lors des crises sanitaires qu'ils ont traversées, saluant la qualité des relations entre Rabat et Freetown.