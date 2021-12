Maroc: Les marchands non financiers s'attendent à une stabilité de leur activité

78% des patrons du secteur anticipent une stagnation des effectifs employés au quatrième trimestre

L' année 2021 devrait s'achever sur une note globalement stable pour bon nombre de chefs d'entreprise opérant dans les services marchands non financiers, si l'on en croit l'enquête de conjoncture du Haut-commissariat au plan (HCP) au titre du quatrième trimestre 2021. En effet, selon les résultats de ce sondage réalisé auprès des marchands non financiers, près de la moitié d'entre eux (42%) s'attend à une stabilité pour le quatrième trimestre 2021

En outre, et d'après le Haut-commissariat, qui vient de rendre publics les résultats de son enquête, 34% des chefs d'entreprise du secteur des services marchands non financiers s'attendent à une augmentation de leur acticité au cours du dernier trimestre de cette année.

Ces anticipations seraient principalement attribuables à l'amélioration prévue dans les branches des "Transports terrestres et transport par conduites" et de l'"Entreposage et services auxiliaires des transports", indique l'institution publique dans une note d'information synthétisant les résultats de son enquête. Selon la même source, ces anticipations seraient également dues à la baisse prévue dans les activités de l'"Hébergement", des "Transports aériens" et des "Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes", poursuit le Haut-commissariat. L'enquête de conjoncture du Haut-commissariat montre par ailleurs que 52% des patrons sondés dans le cadre de cette même enquête parient sur une stabilité de la demande. Le HCP note également que 78% d'entre eux anticipent une stagnation des effectifs employés au dernier trimestre de l'année en cours.

Dans sa note d'information, le Haut-commissariat au plan a également fait état des avis des marchands non financiers au troisième trimestre 2021. On apprend ainsi que 57% des patrons interrogés estiment que l'activité des services de leur secteur aurait connu une hausse durant le précédent trimestre. Ils sont 22% seulement à croire qu'elle a connu une baisse au cours de la même période. Selon les explications du Haut-commissariat au plan, cette évolution résulterait de la hausse des activités observée au niveau des "Transports aériens", des "Télécommunications" et des "Transports terrestres et transport par conduites", précise-t-on de même source.

La hausse de l'activité des services marchands non financiers au cours de cette même période serait également due à la baisse d'activité enregistrée au niveau des branches des "Transports par eau" et de l'"Entreposage et services auxiliaires des transports", fait savoir l'institution publique dans sa note d'information.

Quant au taux d'utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur, la même source révèle qu'il se serait établi autour de 77%. Autre enseignement important: selon les estimations de 56% des patrons, les carnets de commandes du secteur des services non marchands ont été d'un niveau normal au troisième trimestre dernier. Il est à noter cependant que 40% d'entre eux pensent au contraire qu'ils auraient été jugés inférieurs à la normale, souligne le Haut-commissariat. Enfin, au niveau de l'emploi, 67% des marchands non financiers sondés par le Haut-commissariat estiment qu'il aurait connu une stabilité, rapporte le HCP dans sa note.