Algérie: Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani à Oran

Oran — Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé mercredi à Oran, dans le cadre de sa visite d'Etat de trois jours en Algérie à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le président mauritanien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international "Ahmed Benbella" par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane ainsi que le wali d'Oran, Saïd Saayoud.

Le président mauritanien et le Premier ministre, ministre des Finances ont passé en revue un détachement militaire de l'Armée nationale populaire qui leur a rendu les honneurs.

La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de membres du Conseil de la nation et de députés de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Par la suite, le président mauritanien s'est rendu, en compagnie des ministres mauritaniens de l'Equipement et du Transport, Mohamed Mhimid, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed et de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Amal Sidi Ould Cheikh Abdellah et le ministre algérien de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, à la zone industrielle de Bethioua.

M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a entamé, lundi, une visite de travail de trois jours en Algérie.

La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et la coopération entre les deux pays frères.