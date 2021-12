Cote d'Ivoire: Programme Eau potable pour tous - Les chefs de projet font des recommandations pour améliorer la desserte

Débuté le lundi 20 décembre, l'atelier bilan 2021 et de programme de travail annuel budgétaire 2022 articulé autour du programme " Eau pour tous " organisé par la direction des projets du ministère de l'Hydraulique a pris fin le mardi 28 décembre.

L'atelier s'est tenu dans les locaux de la coordination des projets à Angré (Cocody).

L'objectif de cet atelier a été de faire le bilan de la phase 1 du programme d'amélioration des performances technique et financière (Aptf) et de définir les orientations de la phase 2. A l'issue des travaux, des recommandations ont été faites par les chefs de projets.

Mme Tagro Epouse Dally Patricia qui a lu le rapport a relevé qu'il est recommandé au cabinet du ministre de l'Hydraulique, d'anticiper sur les questions d'indemnisation et de purge des droits coutumiers ; de veiller à aider à la levée des conditions suspensives au premier décaissement de certains projets.

A la Direction de la coordination des projets, il est proposé de faire une revue trimestrielle des projets, un suivi terrain régulier des projets, de veiller à la ré-allocation optimale des ressources pour permettre aux projets qui avancent de bénéficier de ressources nécessaires pour atteindre les résultats prévus. A la Direction de la logistique de l'approvisionnement et des marchés, l'atelier demande de veiller au bon choix des entreprises sérieuses et conscientes travaillant dans le respect des clauses des contrats; de respecter l'application des directives du Code des marchés publics. En ce qui concerne la Direction des projets de l'Onep qui a une grande part dans le programme, il est demandé d'éduquer les chefs de projets, d'éviter les complaisances dans la gestion des projets, de veiller à nommer des assistants au chef de projet et entretenir une franche collaboration avec les autres directions de l'Onep.

Les satisfécits des projets

Mme Tagro épouse Dally Patricia a déclaré que l'atelier se réjouit de la qualité des plans annuels de travail budgétaires (ptab) 2022.

En ce qui concerne le programme Amélioration des performances techniques financières (Aptf), elle a relevé qu'il a permis de résoudre le problème d'eau dans 155 quartiers et sous-quartiers d'Abidjan et une meilleure déserte en eau potable.

Pour terminer, elle a invité tous les chefs de projets à se mettre au travail car les défis de 2022 sont importants.

Djaha Koffi Antoine, conseiller technique du ministre de l'Hydraulique, en procédant à la clôture de l'atelier, a également invité tous les chefs de projets et partenaires au programme à se mettre au travail pour relever les défis à venir afin que le vœu du Chef de l'Etat, celui de donner de l'eau potable à tous les Ivoiriens, devienne une réalité.

Auparavant, il a remercié et félicité, au nom du ministre Laurent Tchagba, tous les participants, la direction de la coordination des projets et coordination du programme Aptf.

Des projets réalisés et en cours de réalisation

Au niveau des projets, il s'agit du projet de renforcement de l'Alimentation en Eau Potable de la ville de Bouaké et des 120 localités environnantes, des douze (12) villes (Daloa, Bouaflé, Touba, Odienné, Boundiali, Seguéla, Mankono, Sassandra, Grand-Lahou, Divo, Katiola, Tanda et localités environnantes). Il s'agit aussi du projet d'installation de 40 unités de production d'eau potable préfabriquées, du projet d'alimentation en eau potable des localités Nord-Est et Nord-Ouest, d'approvisionnement en eau potable des villes de l'Est (Bouna, Bondoukou), du projet de réhabilitation et de reconversion de 1000 pompes à motricité humaine en pompes hybrides (manuelles et solaires) et d'appui au programme social du Gouvernement