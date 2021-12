Afrique de l'Ouest: BRVM - Plongeon des transactions au terme de la séance de cotation de ce 29 décembre

Contrairement aux deux précédentes journées de cotation où elles s'établissaient entre 14 et 15 milliards de FCFA, les transactions opérées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont fait un plongeon de plus de 11 milliards de FCFA au terme de la séance du mercredi 29 décembre 2021

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 2,326 milliards de FCFA contre 14 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 11,674 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 4,684 milliards de FCFA à 5995,699 milliards de FCFA contre 5991,015milliards de FCFA précédemment.

Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire a baissé de 11,581 millions de FCFA à 7222,393 milliards de FCFA contre 7233,974 milliards la veille.

Du côté des indices, on note une progression mais avec des degrés variables. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi enregistre une progression de 0,26% à 151,69 points contre 151,30 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progressé plus faiblement de 0,08% à 199,30 points contre 199,14 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,50% à 9 680 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 5 485 FCFA), Ecobank Transnational Incorporated (plus 6,25% à 17 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 880 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,97% à 149 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,29% à 1 525 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 835 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 6,83% à 5 590 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,48% à 1 010 FCFA).