Afrique: Musique - Detty K, un artiste ivoirien vivant à Dallas au Texas à découvrir

Auteur de deux albums, Detty K, " The Ivoirian Giant " de son nom à l'état civil Killian Marc Armand Kra Kadet est artiste-chanteur et auteur compositeur qui a mis un point d'honneur à réussir une brillante carrière. Vivant à Dallas au Texas, il est en passe de devenir le " chouchou " de la communauté afro-américaine.

Féru de musique dès la tendre enfance, Detty K. va embarrasser ses parents en voulant coûte que coûte devenir un footballeur. Alors qu'ils attendaient de lui qu'il termine ses études.

D'ailleurs son père, un célèbre journaliste ivoirien s'en est assuré. Son rêve d'être footballeur brisé, Detty K va donc utiliser la musique comme une escapade. Il écrit des chansons et se trace une nouvelle voie. C'est le lieu de noter que dès l'âge de 13 ans, il avait déjà commencé à fréquenter les studios d'enregistrements.

Aujourd'hui, Detty K est l'auteur d'un premier album intitulé "The new wave" et d'un deuxième intitulé "The Apocalypse". Son genre qu'on peut aisément classer dans la musique urbaine est décliné en français et en anglais.

C'est en 2016, à l'âge de 19 ans que Killian Marc Armand Kra Kadet va s'apercevoir lors de son déménagement à Dallas qu'il a véritablement trouvé sa voie. C'est là qu'il sort son premier album intitulé "The new wave" qui comprenait son single "So what". Il souligner que "So what" était, à l'en croire, le single qui lui a apporté plus de lumière. Et fait de lui l'artiste adulé par la communauté africaine et américaine.