Cote d'Ivoire: Infas/Inspecteurs de soins - La première promotion forte de 100 personnes a prêté serment

La cérémonie de prestation de serment des inspecteurs en management et qualité de soins de l'INFAS s'est déroulée, le mercredi 29 décembre 2021, au tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Ils sont au total 114 inspecteurs de soins, en fin de formation au titre de l'année 2020, à avoir prêté serment devant le tribunal, en vue d'améliorer l'image du système de santé. " Je jure de remplir ma mission avec probité, impartialité, humanisme et rigueur dans le strict respect des lois et règlements de la République de Côte d'Ivoire ". Telle est la formule de leur serment.

Ces inspecteurs auront pour mission principale de veiller à la qualité des soins et la sécurité des patients dans tous les établissements sanitaires. Ils devront aussi avoir des valeurs tels que, la probité, l'impartialité, l'humanisme et la rigueur.

" Nous allons permettre à ces inspecteurs d'exercer leurs missions partout en Côte d'Ivoire afin d'être efficace ", a indiqué le Ministre de la Santé, de l'hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N'Gou Dimba. Avant de souligner : " Ils ont besoin d'avoir plus de flexibilité et un poids au niveau de la chaine de décision pour pouvoir impacter sur la qualité des soins ".

Le représentant du Procureur de la république a notifié aux impétrants leurs tâches. Il s'agit d'amener les services des usagers sanitaires à avoir confiance en leur structure. Aussi a-t-elle rappeler aux acteurs du système leur devoir et surtout les valeurs qui accompagne l'exercice de leurs différentes fonctions.