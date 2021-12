Sénégal: Croisade contre l'insalubrité - La Journée nationale de propreté prévue dimanche à Saint-Louis

La journée " BËSUP SETAL ", organisée chaque mois, est une initiative du Président de la République dédiée au nettoiement à travers une mobilisation communautaire. Saint-Louis, ville bénéficiaire du Promoged, abritera, le dimanche 2 Janvier 2022, la journée nationale de propreté communément appelée " Besup Setal ". Au cours de la dernière réunion du Comité régional de développement (Crd) consacrée aux préparatifs de cette journée et présidée mercredi par le Gouverneur Alioune Badara Samb, les responsables du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (Promoged) ont réitéré leur engagement à renforcer la Gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal, à améliorer, de manière significative, les services de gestion des déchets solides dans les 138 communes sélectionnées... ...

Saint-Louis- Selon le Gouverneur Alioune Badara Samb, cette journée nationale prévue dimanche dans la ville tricentenaire, entre dans le cadre d'une grande croisade contre l'insalubrité initiée par le chef de l'Etat et qui permet en même temps de relever le défi du nettoiement et de l'intercommunalité dans 133 communes sélectionnées par le Promoged.

Il a précisé que les délégués et conseillers de quartiers, l'Ucg, les mouvements associatifs, participeront activement à cette vaste opération Augias qui permettra de mobiliser plus de 200 jeunes. Ces derniers, avec l'appui des élèves, des enseignants, nettoieront les quartiers de Darou, Pikine et autres zones-phares déjà identifiées.

Le Gouverneur Alioune Badara Samb a mis en exergue la volonté du chef de l'Etat d'accompagner les autorités territoriales pour l'amélioration du cadre de vie et la réponse à une forte demande sociale, en matière de création de richesses et d'emplois, à travers le Promoged.

Le Directeur Général du Promoged, Ibrahima Diagne, a saisi cette occasion pour rappeler que l'objectif majeur de ce projet est d'améliorer la gestion des déchets solides ménagers sur toute la chaine, de promouvoir une gestion intégrée dans les communes bénéficiaires en promouvant l'intercommunalité.

Il s'agira également de valoriser les déchets en tenant compte de la dimension socio-économique, de proposer des axes de réforme visant à améliorer la gouvernance du secteur sur le plan institutionnel, réglementaire et financier, de créer des systèmes de gestion contextualisés et durables et d'impliquer le plus possible le secteur privé.

Mis en œuvre par le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ce projet, a-t-il poursuivi, a été lancé officiellement par le chef de l'Etat, le 24 juin 2021, et intervient dans les régions de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis et Matam, en couvrant au total 138 communes.

Dans les pôles de gestion des déchets mis en place dans les régions de Thiès, de l'Axe-Nord et de la Casamance, le Promoged permettra de contribuer à l'équité territoriale, en introduisant une nouvelle façon de gérer les déchets solides dans les communes, en mettant à profit la coopération inter municipale en matière de gestion des déchets solides pour relever le défi critique de la pénurie des terrains.