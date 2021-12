Cote d'Ivoire: Fête de fin d'année / Orphelinat de Bingerville - L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite donne le sourire à 500 pensionnaires

A l'initiative de la Fondation Paix et unité en Afrique, le diplomate a effectué le déplacement à l'Orphelinat de Bingerville.

En cette fin d'année 2021, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, SEM. Abdullah Bin Hamad Alsobaiee, a pensé aux orphelins. Il s'est de ce fait rendu le dimanche 26 décembre 2021 à l'Orphelinat de garçons de Bingerville où il a redonné le sourire à 500 pensionnaires de cette institution. Les bras chargés, le représentant diplomatique a fait de nombreux dons à ces tout-petits en leur permettant de passer ce moment dans la joie et la gaieté. Justifiant cette action à l'endroit des pensionnaires, le diplomate a expliqué que la charité fait partie de la religion islamique.

Pour lui, un musulman offre bonté et aide à toutes les personnes dans le besoin, qu'elles soient proches ou lointaines, musulmanes ou non. " L'islam exhorte toujours les musulmans à payer l'aumône ou à collecter les dons pour ceux qui en ont besoin ", soutient-il. Son gouvernement, ayant si bien compris cela, apporte un soutien aux personnes démunies comme ces orphelins de Bingerville. Mais aussi aux pays frères en tant que membres actifs de la Communauté internationale. " Son aide a inclus de nombreux pays en voie de développement et ses fonds caritatifs sont toujours étendus par des dons humanitaires continus ", a-t-il relevé. Bien plus, pour l'atténuation des souffrances humaines et pour aider les populations à mener une vie digne, le Royaume de l'Arabie Saoudite a pris l'initiative de créer le Centre Roi Salman pour le secours. Il s'agit d'un Centre dédié aux aides et aux actions humanitaires.

Konaté Cassoum Hardinan, président de la Fondation paix et unité en Afrique, organisation partenaire de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite et initiatrice de ladite cérémonie, a exprimé " son infinie gratitude " à l'ambassadeur pour sa générosité et surtout sa contribution à faire de ces enfants des futurs cadres de la Côte d'Ivoire.

Le directeur de l'Orphelinat de garçons de Bingerville, Légré Marcel, le 5e adjoint au maire, Mariam Sanogo, ont tour à tour salué cet acte de haute portée sociale au profit des 500 pensionnaires en cette fin d'année. Le conseiller technique de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Goré Sylvanus, représentant la ministre Nassénéba Touré, lui, a notamment relevé le sens de l'humilité dont a fait preuve l'ambassadeur, en venant en personne remettre les cadeaux aux tout-petits. Prestations de l'artiste Dj Lewis, chants, concours de danse, jeux et animations de clowns ont permis aux enfants de s'égayer et par conséquent de passer un moment inoubliable.