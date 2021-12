Afrique: XIVème Journées Médicales de Bujumbura - Partager et valoriser les résultats de recherches sur les hépatites virales au Burundi pour d'innovantes stratégies de lutte contre la maladie

communiqué de presse

Les hépatites virales ont été longtemps sous-estimées, pourtant elles constituent l'une des graves menaces pour la santé publique. Elles représentent la 7ème cause de mortalité dans le monde au point de devancer le VIH-SIDA en termes de maladies les plus mortelles. Chaque année, 1,4 million de personnes meurent d'une hépatite virale et des maladies qui en découlent, comme la cirrhose ou le cancer du foie.

Au Burundi, les études parcellaires faites ont montré que la séroprévalence de l'hépatite B serait entre 5 et 10% et celle de l'hépatite C plus importante, proche des 10% et augmente avec l'âge.

Face à une telle situation, le pays a pris un certain nombre d'initiatives pour lutter contre la maladie. Au nombre de celles-ci figure la mise en place des directives nationales de prévention et de prise en charge des hépatites virales B et C conformément aux lignes directrices de l'OMS et adaptées au contexte du pays. Malgré ces efforts, de nombreux défis restent à relever pour venir à bout des hépatites virales au Burundi. L'un de ces défis est la mise à disposition des acteurs et professionnels du monde médical des informations et données actualisées afin de les mettre au même niveau de connaissances et d'harmoniser ainsi les services de prévention et de prise en charge des hépatites virales B et C.

C'est dans cette perspective que se sont tenues les 28 et 29 décembre 2021 à l'hôtel Royal Palace les 14 èmes Journées Médicales de Bujumbura. Sous le thème : " les hépatites et la recherche dans le contexte de Covid-19 ", ces journées médicales, appuyées techniquement et financièrement par l'OMS, visent à disséminer et valoriser les résultats des recherches afin de sensibiliser les différents intervenants dans le domaine des hépatites virales afin de susciter chez eux plus de réactivité face à la maladie.

Pendant deux jours donc, chercheurs, décideurs, partenaires techniques et financiers et étudiants ont échangé sur l'état des lieux de la recherche faite par le Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURSA) dans différents domaines.

Ce fut aussi l'occasion aux participants de comprendre les avancées et l'importance de la recherche pour une meilleure prévention, un meilleur diagnostic et une prise en charge efficace des différentes pathologies y compris les hépatites virales afin d'induire des décisions éclairées chez les décideurs.

Meublées par de présentations de haute qualité technique et intellectuelle d'éminents universitaires et de chercheurs, ces journées médicales ont permis aux participants, à travers d'enrichissants échanges, de toucher du doigt ce qui se fait en termes de recherches et de résultats dans le domaine médical en général et celui des hépatites virales en particulier en vue de proposer des pistes d'amélioration.

L'Organisation Mondiale de la Santé, à travers son bureau pays du Burundi, s'est réjoui de ces assises qu'elle a fortement soutenues. Ceci, pour confirmer sa volonté d'appuyer continuellement les efforts du Gouvernement dans le but de réduire le déficit de connaissances dans la Région Afrique de l'Institution. Et déjà, lors de la journée mondiale des hépatites en juillet 2021, la Directrice Régionale Afrique de l'OMS, Dr Matshidiso Moeti, appelait les pays à intégrer la prévention de la transmission de mère-enfant de l'hépatite B dans le paquet des soins prénatals au même titre que la prévention de la transmission du VIH et de la syphilis en insistant sur le dépistage des femmes enceintes au cours des consultations prénatales.

Intervenant en sa qualité de délégué du Représentant de l'OMS au Burundi, Dr Xavier CRESPIN, Dr Dismas BAZA a salué les efforts du Gouvernement et a réitéré le ferme engagement de l'institution à accompagner les initiatives du pays pour la promotion de la recherche et de l'éradication des Hépatites d'ici 2030.