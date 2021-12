Togo: L' " AJL " de l'élu local, Anoumou Amessé, et " Renaissance " à mode Papa Noël à l'hôpital de Bè

Au-delà de ses hautes responsabilités de Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amesse a une vie associative et des actions humanitaires qui parlent bien pour lui. Vendredi dernier, veille de Noël, ensemble avec ses pairs membres de son Association, AJL (Association des Jeunes Leaders, et ceux de Renaissance, il a à nouveau fait parler de lui.

En effet, le jeune élu local, à la tête d'une équipe des deux associations était à l'hôpital de Bè. Et pourquoi faire ? Offrir de la joie et du sourire aux enfants de la pédiatrie de ce centre mais aussi leurs mamans, en leur octroyant des dons (Des kits composés de riz, spaghetti et autres) en vue de leur permettre de mieux passer la fête de Nativité. (Noel). M. Amesse et sa suite ont offert des vivres et non-vivres à ces concitoyens qui ne pouvaient à cause de leur situation (l'hospitalisation) passer ces moments de joie à la maison. " On est là pour accompagner les enfants souffrants, malades, hospitalisés t qui n'auront pas le temps de rentrer à la maison pour fêter. On a jugé bon les accompagner sur place pour que eux aussi soient en joie pour pouvoir fêter aisément et que la fête soit belle également chez eux. C'est une nécessité. Les parents à cause la pandémie ne pouvait pas se prendre en charge ", a déclaré l'élu local.

Un son de cloche également partagé par le responsable de la branche togolaise de Renaissance, Ernaud Randolf, qui a confié à notre reporter, " nous avons compris que la joie que nous partageons dans nos ménages, il est de bon ton que nous les élargissons, et c'est pour cela que nous avons pris l'initiative de venir dans cet hôpital parce que nous savons qu'il y a des enfants des parents démunis, des personnes vivent dans des conditions précaires. Pourquoi ne pas partager joie que nous allons exprimer en cette fin d'année dans nos ménages avec ces personnes ".

Dans une brève présentation de l'Association des Jeunes Leaders, le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amessé a indiqué qu'il s'agit d' " une association composée des jeunes diplômés employés et sans emploi, notre idéologie, c'est de promouvoir le leadership au sein de la société togolaise pour que les jeunes aussi se sentent concernés par les actions sociales et économiques, et pourquoi pas politiques ". Et du partenariat de AJL-Renaissance, il a fait comprendre que c'est " un partenariat avec cette association basée en Europe et aux Etats-Unis, établi pour accompagner les populations togolaises surtout celles démunies, et aussi pour voir dans quelle mesure accompagner les centres de santé, les écoles, l'assainissement pour que au niveau de la Commune de Golfe 1, tout le monde se sentent à l'aise ".

En attendant que les deux partenariats ne réaffirment leur profession de foi de se dévouer de tout temps pour la cause du démuni et autres couches défavorisées, par les mots de M. Randolf qui déclarait, " tant que le Seigneur continuera par nous bénir, nous reviendrons vers ces personnes ", c'est la responsable de la pédiatrie de l'hôpital de Bè, Dr Magnouléling N'Zonou, qui a salué cette " bonne action ", qui a-t-elle, poursuivi " nous réjouit que des gens pensent à nos enfants malades. Dans ces moments de fête, quand les enfants se retrouvent à l'hôpital, c'est comme un désagrément. Ça perturbe un peu leurs prévisions. Et donc c'est une bonne chose que des gens aient pensé à leur apporter un peu de joie dans ces moments de détresse où ils se retrouvent obligés de passer ces moments de fête de fin d'année à l'hôpital ".

A noter qu'avant la pédiatrie de l'hôpital de Bè, c'est un Jardin d'enfants public qui a bénéficié de ce même geste en milieu de semaine, de la part de l'association Renaissance.