Togo: Une réponse aux besoins de la population ?

Ce mardi 29 décembre 2021, Lors de la séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année consacrée au projet de loi de finances, exercice 2022, les parlementaires ont adopté unanimement un budget qui s'équilibre en ressources et en charges à 1.779,2 milliards de francs CFA contre 1.702,9 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2021, soit une hausse de 4,5%.

Au cours de ces travaux présidés par la présidente de l'assemblée nationale, Yawa Djigbodi TSEGAN en présence du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, les besoins de la population sont pris en compte.

" Cette loi de finances que nous avons adoptée est une loi budgétaire de la résilience et de la confiance en l'avenir. Avec ce budget, l'État envoie un message d'espoir à l'ensemble de nos concitoyens ", a confié Mme Yawa Djigbodi Tsègan qui compte sur les siens pour retrouver la trajectoire exigeante et stimulante qui permettra au Togo de franchir une nouvelle étape de son développement durable.

A savoir, les recettes budgétaires s'établissent à 1.070,9 milliards de francs CFA contre 915,6 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 17% alors que les dépenses budgétaires passent de 1.219,3 milliards de francs CFA en 2021 à 1.330 milliards de francs CFA en 2022, en progression de 9,1%.

A entendre le ministre Sani Yaya, ce budget financera les actions prioritaires dans les secteurs de la santé, l'éducation, les transports, la sécurité, l'économie et la pêche, l'agriculture, l'économie numérique, le commerce, les industries, la justice et les loisirs et sports. À cet effet, des montants respectifs de 151,6 milliards et 40,9 milliards de francs CFA seront accordés à ces secteurs, soit près de 21,5% des montants alloués aux ministères.

Pour conclure, le ministre révèle que l'adoption du budget permet au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du mandat social du Chef de l'Etat et d'accélérer l'exécution de sa vision transformatrice du Togo.

Pour rappel le budget tient compte des mesures fiscales entre autres : l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et la simplification des procédures fiscales.