Algérie: Le Président mauritanien visite le complexe d'urée et d'ammoniac d'Arzew

Oran — Le président de la République islamique mauritanienne, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a visité, mercredi, le complexe d'urée et d'ammoniac de la zone industrielle pétrochimique d'Arzew (Est de la wilaya d'Oran), où il a reçu des explications sur les activités du groupe Sonatrach.

Le Président mauritanien a été accompagné lors de cette visite par le Premier ministre, ministre des Finances Aimene Benabderrahmane et du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, ainsi que des ministres mauritaniens de l'Equipement et du Transport, Mohamed Mhimid, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed et de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Amal Sidi Ould Cheikh Abdellah.

Sonatrach produit annuellement 185 millions de tonnes d'équivalent pétrole en hydrocarbures, 132 milliards de mètres cubes de gaz naturel, 9 millions de tonnes de condensats et 9 millions de tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

La société produit également environ 144 millions de tonnes de produits pétrochimiques, en particulier du méthanol et du plastique, selon le même responsable, qui fait savoir qu'environ 28 millions de tonnes de pétrole sont raffinées annuellement.

Le Président mauritanien et la délégation qui l'accompagnait ont visité la plate-forme de surveillance du complexe de production d'urée et d'ammoniac.