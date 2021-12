Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - L'Italie va poursuivre la collaboration avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

L'assurance a été donnée par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Stefano De Leo, lors de l'échange qu'il a eu avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, peu avant d'aller faire ses adieux au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Après trois années en République du Congo, l'ambassadeur d'Italie, Stefano De Leo, arrivé au terme de son mandat, a déclaré avoir eu une collaboration merveilleuse avec la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. A travers cette fructueuse collaboration, il a dit avoir compris l'esprit de Pierre Savorgnan de Brazza qui n'est pas un esprit limité à des frontières, mais plutôt un esprit international qui se bat sur des messages d'amitié, de dialogue, de collaboration.

Un message qui est important pour les nouvelles générations qui trouvent dans Pierre Savorgnan de Brazza une personne qui, déjà à son époque, avait des idées qui sont maintenant à la base de la modernité, à savoir le dialogue, la compréhension, le respect des autres, le vivre ensemble, le dépassement des difficultés...

Pour le diplomate italien, si au Congo il y a un espace qui donne la possibilité de continuer à parler, à valoriser ce qu'a fait Pierre Savorgnan de Brazza, c'est grâce au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a eu l'idée de créer un centre qui se bat sur l'histoire du Congo mais qui s'ouvre sur le futur, sur le développement des relations internationales qui donnent au pays la possibilité de jouer un rôle particulièrement important dans cette période de crise.

" Je peux dire que ces trois ans passés ici ont été formidables. On a eu une collaboration magnifique avec la directrice générale, Étoile d'Italie ; une décoration qui a été octroyée par le président de la République d'Italie, qui a souligné les grandes valeurs et le grand respect qu'on a pour le travail qu'elle abat. On va continuer à travailler ", a déclaré l'ambassadeur.

Bien que sur le point de quitter le Congo, Stefano De Leo promet de poursuivre la collaboration avec la direction du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. " Je salue madame la directrice en ma qualité d'ambassadeur d'Italie, mais je reste un ami, une personne qui va continuer à soutenir les valeurs que j'ai mentionnées. Et les raisons de collaboration vont dépasser les frontières, le continent. On travaille ensemble. On est prêt à continuer la collaboration, ça ne s'arrête pas ici, certes cela a commencé ici, mais ça va dépasser tout le pays ", a-t-il promis.

C'est par la remise d'un présent à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza que le diplomate italien lui a fait ses adieux, mais dans l'espoir de continuer à travailler ensemble.