Madagascar: Trafic d'or - Un jet privé aurait transporté la marchandise

La cargaison d'or saisie à Moroni aurait été transportée à bord d'un avion privé. Jusqu'à hier à 19 heures, heure de Madagascar, les trois présumés contrebandiers étaient encore en garde-à-vue.

Des informations au compte goutte. Deux jours après l'arrestation de trois présumés contrebandiers d'or, dont deux Malgaches, à Moroni, aux Comores, les informations collectées pour de plus amples informations sur le sujet restent un parcours du combattant.

À Madagascar, rien ne filtre, jusqu'ici. De prime abord, même les autorités comoriennes, elles aussi, se veulent hermétiques aux sollicitations pour des informations complémentaires.

Rapportant les informations distillées par une source policière, un journaliste comorien a indiqué que les trois personnes étaient à bord d'un jet privé en provenance de Madagascar. L'atterrissage à Moroni n'était juste qu'une escale. Il n'a cependant pas eu de réponse à la question sur la destination prévue des trois hommes.

Leur arrestation avec une cargaison de 49 kilos d'or en lingots a été communiquée par la gendarmerie des Comores, mardi après-midi. Ils ont été interpellés à l'aéroport international Moroni prince Said Ibrahim (AIMPSI), quelques heures plus tôt. Aucune autre information n'a été dite officiellement depuis.

Du côté malgache, les autorités s'en tiennent, jusqu'à l'heure, à la communication faite par la gendarmerie comorienne. Le Pôle anticorruption d'Antananarivo (PAC), qui a pris en main l'affaire préfère rester prudent avant de s'avancer à dire quoi que ce soit.

" L'idéal serait de pouvoir auditionner les personnes arrêtées aux Comores pour connaître d'où vient l'or, à qui il appartient, d'où ils sont partis, par quel moyen et vers quelle destination. Cela ne pourra se faire que s'ils sont extradés. Aussi, je ne peux rien dire de plus pour l'instant ", regrette Solofohery Razafindrakoto, procureur du second degré du PAC d'Antananarivo.

Même mode opératoire

À s'en tenir à la réponse du procureur général du PAC d'Antananarivo, il faudra donc attendre que les Comores répondent favorablement à la demande d'extradition émise, mardi, avant d'en savoir plus sur cette affaire. Une réponse qui n'est pas encore arrivée, jusqu'ici.

Selon le collègue local et les informations publiées par le média en ligne alwatwan.net, le dossier est encore au stade de l'enquête préliminaire aux Comores.

Les trois présumés trafiquants d'or, dont les deux Malgaches, sont en garde à vue depuis leurs arrestation à l'AIMPSI. Jusqu'à 19 heures, hier, ils étaient encore en salle d'interrogation. " Selon le capitaine Taoufik Housseine [de la gendarmerie comorienne] il est trop tôt pour tirer des conclusions car nous sommes toujours dans la phase d'enquête et il va falloir donc attendre au plus tard demain [aujourd'hui] pour réunir toutes les informations ", rapporte alwatwan.net, dans son édition d'hier.

L'information selon laquelle les trois larrons ont pris un avion privé pour faire escale à Moroni avant de s'envoler vers d'autres cieux ne circule donc que sous les manteaux, jusqu'alors. L'existence d'un jet privé parmi les éléments d'informations autour de l'affaire se chuchotait déjà depuis mardi. Seulement, personne ne l'a confirmé, même officieusement, jusqu'à hier. Une toute autre indiscrétion du côté malgache donne, cependant, une toute autre version des faits.

Selon cette source, deux des trois individus arrêtés à Moroni venaient d'emprunter un vol en provenance de Dubaï, sans préciser s'il s'agissait d'un vol commercial ou privé. Elle ajoute, toutefois, qu'ils comptaient retourner à Dubaï.

Que seuls un Malgache et un ressortissant étranger ont été à bord de l'aéronef venant du pays des émirats et interpellés avec les lingots d'or. Que le second Malgache les attendait déjà à Moroni. D'autres voix indiquent qu'ils comptaient affréter un jet privé.

Les autorités malgaches ne comptent communiquer officiellement sur l'affaire de cette triple arrestation aux Comores avec l'importante cargaison d'or, qu'une fois tous les éléments en main. La thèse que les lingots de métal jaune viennent de Madagascar est, néanmoins, privilégiée.

Sur la base des différentes informations qui filtrent, jusqu'ici, le mode opératoire des ces trois présumés contrebandiers s'apparente à quelques points près, à celui des trois autres présumés trafiquants d'or appréhendés en Afrique du Sud, le 31 décembre 2020, à l'aéroport de Johannesburg, avec plus de 73 kilos de lingots dans une valise.

Les trois Malgaches qui sont toujours en détention préventive en Afrique du Sud, ont quitté la Grande île, également, à bord d'un avion privé, au nez et à la barbe des autorités, en pleine période de restrictions sanitaires imposées aux vols internationaux et régionaux. Ils prévoyaient, eux aussi, de rejoindre Dubaï comme destination finale. Dubaï qui est réputée être la plaque tournante de l'or exporté illicitement de Madagascar.

Pour l'affaire de l'or saisi en Afrique du Sud, la justice malgache attend, également, l'extradition des présumés trafiquants afin d'en connaître les réels tenants et aboutissants.