Madagascar: Marché pétrolier - Madagascar Oil va exporter

L'orage est passé pour Madagascar Oil. Tout a été clarifié et l'entreprise peut désormais voir l'avenir en s'attaquant au marché international.

Faire table rase du passé récent. Où Madagascar Oil a été pris dans le tourbillon d'une théorie du complot visant à renverser les actuels tenants du pouvoir au pays. Lavés de tout soupçon dans cette affaire, eu égard aux arrestations, convocations, et auditions des présumés coupables, les dirigeants de Madagascar Oil se projettent vers l'avenir. Plutôt radieux, si l'on en croit les évocations de son président Al Njoo dans la presse internationale spécialisée. Rapportée par le Journal de l'économie comme suit.

Al Njoo, président de Madagascar Oil, s'est expliqué sur Proactive Investors sur les activités de cette société et de sa propre expérience dans le secteur de l'énergie, la finance internationale, la banque et la gestion. Lui qui est également président de Benchmark Group basé à Singapour, actionnaire majoritaire de Madagascar Oil. Tout au long de sa carrière, il a été impliqué dans un certain nombre de projets énergétiques internationaux, y compris le développement de projets de pétrole lourd, des profils similaires à Madagascar Oil, comme des actifs de pétrole lourd à succès au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Californie. Pour Madagascar Oil, sa mission actuelle, il voit un plus grand potentiel.

Al Njoo a déclaré que "ces précédents projets ont généré des rendements solides pour les investisseurs et que beaucoup restent en production en toute sécurité aujourd'hui". Mais il soulève qu'aucun d'entre eux n'est aussi enthousiasmant ou n'a le potentiel d'avoir un impact aussi positif que Madagascar Oil.

"Actuellement, nous avons un plan pour désenclaver et désengorger l'usine de production afin de générer des revenus et des flux de trésorerie rapides. Nous avons une grande ressource, c'est un champ pétrolier immense. Ainsi, le développement adoptera une approche de production incrémentielle en plusieurs phases. Notre produit est un pétrole brut premium. Ce n'est pas le pétrole lourd typique, qui est plus pollué".

Le pétrole lourd courant sur le marché comporte un niveau élevé de mazout résiduel, utilisé par l'industrie du transport maritime comme carburant pour les navires.

Prix élevés

Depuis janvier 2020, les navires sont tenus par l'Organisa-tion maritime internationale (OMI) d'utiliser du mazout à faible teneur en soufre. Cela a précipité une forte demande pour les huiles lourdes à faible teneur en soufre telles que produites par Madagascar Oil.

"Ce qui le différencie, c'est un brut très propre à 0,3 % de soufre. Il est de très haute qualité, nous le mélangeons à faible coût, sans aucun processus de raffinage requis, pour être en mesure de répondre aux spécifications des normes IMO 2020, qui sont les spécifications du combustible de soute propre. Le pétrole brut de Madagascar Oil devrait se vendre à un prix supérieur au brut de référence Brent, en ligne avec les prix atteints par du pétrole brut de types similaires", a confirmé Al Njoo.

Avant les nouvelles normes IMO 2020, le carburant marin avait une teneur en soufre de plus de 2,5 % à 5 %. Morgan Stanley a souligné qu'un navire de croisière générait autant de pollution aux oxydes de soufre que 350 millions de voitures.

À plus court terme, l'entreprise poursuit simultanément ses projets de vente locale et d'accès aux marchés d'exportation régionaux. Les prix locaux à Madagascar sont élevés par rapport aux normes internationales car le pays importe actuellement 100% de ses besoins en mazout.

En développant le bloc 3014, connu sous le nom de Tsimiroro, Al Njoo et son équipe entament maintenant la première phase de développement du gisement de pétrole estimé à 1,7 milliard de barils de ressources avec d'importantes réserves.

"Nous nous attendons à ce que les premières ventes se matérialisent au début de l'année prochaine, au premier trimestre. Nous vendrons notre brut à partir des stocks de nos réservoirs. Ainsi, nous aurons des flux de trésorerie immédiats en même temps avec notre approche rapide du dégoulottage. Nous augmenterons la production relativement rapidement. Nous pourrions générer des revenus d'environ 40 à 50 millions de dollars par an. Ce qui est un bon début", a appuyé le président de Madagascar Oil.

Il a rajouté que le développement du champ pétrolifère de Tsimiroro se fera de manière respectueuse de l'environnement, en s'appuyant fortement sur l'énergie solaire pour ses besoins énergétiques.

"Cela va installer un développement durable local ainsi que la réduction des coûts et l'augmentation des marges. Madagascar Oil a choisi Carlingford, qui fait partie de GFI Securities, pour l'aider à organiser le financement du développement du champ pétrolier de Tsimiroro", a conclu Al Njoo.