Madagascar: Crash d'hélicoptère à Ambatomalama - Le général Elack riposte contre le général Gellé

Le directeur général a réagi aux propos du secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie à propos de l'opération de secours dans le cadre du crash de l'hélicoptère Oscar à Mahambo la semaine dernière.

Concernant l'opération de secours dans le cadre du crash de l'hélicoptère, le secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie a lancé des piques à l'endroit du bureau national de gestion des risques et des catastrophes lors d'une émission diffusée sur une chaîne de télévision locale, le vendredi 24 décembre dernier. Les secouristes dépêchés par le bureau national de gestion de risques et de catastrophes ont raté de peu le général déjà confronté à sa survie en mer. Et selon le général de corps d'armée Serge Gellé, si ces derniers " avaient coupé leur moteur, conformément aux règles de l'art en la matière ", le membre du gouvernement, avec d'autres membres de l'équipage de l'hélicoptère auraient pu être sauvés plus tôt. Mais ce n'était pas le cas. " Dans une situation pareille, une fois que les sauveteurs ont atteint le point d'impact sur mer, il est recommandé de couper le moteur du bateau de secours ", a expliqué le général.

Interventions. Mais les propos du secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie ont visiblement gêné le bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Son directeur général brise son mutisme parce que " il n'est pas du ressort du bureau d'assurer les interventions ", a répliqué le général de brigade Olivier Elack, hier devant la presse. " Nos missions sont limitées à la coordination et à la gestion de la stratégie de gestion de risques et de catastrophes ", a poursuivi le directeur général du BNGRC. Ce dernier essaie donc d'esquiver les remarques lancées par le général de corps d'armée Serge Gellé qui a remis en question publiquement les compétences du bureau de gestion des risques et des catastrophes. " J'ai déjà appelé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ", a affirmé le secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie à la télévision le 24 décembre dernier, afin de " partager " les lacunes du BNGRC avec le ministre de tutelle.

Corps spécialisés. Pourtant, le directeur général du BNGRC persiste que son département ne bénéficie également pas de " ressources humaines spécifiques ni les compétences nécessaires pour assurer les interventions ". Ce dernier tente alors de redresser l'image de son organisme après les propos à charge du patron de la gendarmerie. " Le bureau a toujours confié les missions d'intervention aux corps spécialisés en la matière. Et ce partenariat est régi par des conventions ", a ajouté le général de brigade Olivier Elack. À ses yeux, en tout cas, le BNGRC n'a pas failli à sa mission dans le cadre de cet accident d'hélicoptère à Ambatomalama, commune rurale de Mahambo. " Dès que nous avions été informés que l'hélicoptère a été accidenté, le BNGRC a toute de suite lancé un signalement et a dépêché une équipe, laquelle a quitté Antananarivo vers 23h pour rejoindre Mahambo ", a souligné le général Olivier Elack.

Enquête administrative. Quoiqu'il en soit, l'enquête annoncée en haut lieu devrait faire la lumière sur non seulement les causes du naufrage de MS Francia III à Soanierana Ivongo mais également sur le crash de l'hélicoptère Oscar à Mahambo. Les circonstances réelles et exactes du naufrage du bateau qui a fait perdre la vie à plus de 80 personnes, nécessitent plus d'éclaircissement. Le tribunal local est déjà saisi, mais une enquête administrative devrait également servir comme un moyen approprié pour détecter les différentes lacunes qui méritent d'être abordées compte tenu de la gravité des faits. L'Etat risque alors de perdre la face dans cette histoire de naufrage si les agents de contrôles, censés assurer la sécurité et la sûreté portuaires, étaient à l'abri de toute enquête et investigation.