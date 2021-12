Madagascar: Fête de fin d'année - Les désirs de sorties refroidis par la pandémie

Les propositions de sortie pour le réveillon de la Saint-Sylvestre n'ont pas été légion, cette année, et la plupart de celles déjà annoncées dans les sports publicitaires sont finalement annulées pour cause de restrictions sanitaires.

Cette année, la Covid-19 s'invite - encore - à la fête. Peu de propositions de réveillons de la Saint-Sylvestre dans les grands espaces de réception. Quant aux projets de grand réveillon déjà mis sur pied et déjà annoncés dans les médias, les annulations se succèdent.

Le virus a fait capoter les belles initiatives de faire danser les réveillonneurs jusqu'au bout de la nuit, tout en espérant réaliser des bénéfices après plus d'un an de crise sanitaire aux impacts économiques conséquents. Difficile, en effet, pour les organisateurs de soirées de respecter les mesures sanitaires interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes dans un espace clos. Et comme il s'agit de réveillons de la Saint-Sylvestre où les invités sont... invités à danser, difficile de faire respecter la distanciation physique lorsqu'il s'agit d'enflammer la piste de danse !

Le choix de réveillonner en famille semble alors séduire la majorité de la population, du moins dans la capitale. Les raisons économiques, mais également le volet sanitaire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, amènent les ménages à opter pour la Saint-Sylvestre à la maison. " Ce n'est vraiment pas le moment de faire des dépenses inutiles car tout est cher. Les budgets ne suivent déjà plus depuis un bon moment. De plus, il faut encore penser au mois de janvier ", confie une mère de famille, plutôt prévoyante.

Pour d'autres, c'est surtout la crainte d'attraper le coronavirus dans les soirées hors de chez soi, qui refroidit les ardeurs. Mais force est de constater que réveillonner à la maison n'exclut pas de recevoir des proches pour accueillir ensemble la nouvelle année.

Dans ce cas, retour à la case départ en matière de mesures sanitaires : aucune distanciation physique à attendre des réveillonneurs en famille ou entre amis. Le masque, quant à lui, risque fort de disparaître des visages ! Réveillonner masqué ne séduit pas vraiment la majorité. Bref, le réveillon chez soi est sans doute la formule la plus adoptée, cette année encore, mais ce n'est pas pour autant que le virus s'arrêtera de se transmettre entre convives. Pour les plus prudents, la priorité sera de préserver la santé des uns et des autres.