Madagascar: Produits d'exportation - Le litchi malgache se vend bien en Europe

Le litchi de Madagascar est réputé pour sa bonne qualité

Un régal. Les consommateurs européens apprécient particulièrement le litchi de Madagascar pendant la période des fêtes. Ce, d'autant plus que les produits en provenance de la Grande île figurent parmi les meilleurs au monde en termes de prix et de qualité.

D'après la Lettre du litchi, une publication du Centre de Technique Horticole de Tamatave (CTHT), le litchi de Madagascar a connu, avant Noël, une semaine commercialement animée dans la plupart des magasins et des enseignes de la grande distribution européenne.

Attractifs. " Des prix généralement attractifs ont animé la communication des distributeurs afin de susciter l'intérêt des consommateurs ", souligne le CTHT. Les prix affichés varient entre 2.80 euros et 3.50 euros selon les calibres pour les envois en mer. Une aubaine en tout cas pour les exportateurs de litchi malgache qui ont toutes les chances d'écouler le maximum de tonnage durant cette campagne 2021. " Cette dynamisation des ventes favoriserait l'écoulement de volumes importants de fruits " , souligne le CTHT, qui mise sur une campagne qui peut s'étaler jusqu'en janvier en raison du retard de navigation. " Le solde des cargaisons des navires conventionnels permettra d'alimenter les marchés jusqu'à la fin de l'année et de faire la soudure avec la dernière phase de la campagne malgache, avec les conteneurs maritimes prévus. Cette dernière partie de campagne devrait être limitée avec des livraisons mesurées et sans communes avec les arrivages des bateaux conventionnels. Les premiers conteneurs initialement prévus pour la fin de l'année ne parviendront en Europe qu'à partir de la fin de la première semaine de janvier en raison des retards de navigation ".

En pôle position. À noter que les principales destinations du litchi de Madagascar sont la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne... En raison des prix attractifs, le litchi en provenance de Madagascar est en pole position sur ces marchés. Le litchi malgache se démarque par ailleurs par sa bonne qualité, et ce consécutivement à une récolte précoce que celle de l'année 2020. On rappelle que l'ouverture de campagne était fixée au 13 novembre dernier. La remontée des températures ainsi qu'une pluviométrie régulière et plus importante que l'année passée a favorisé la bonne croissance et la maturation des fruits. L'année dernière Madagascar a exporté 13 000 tonnes et les prévisions font état de 16 000 tonnes à exporter cette année. La production du litchi malgache est certifiée conforme aux standards internationaux en matière de pratiques agricoles respectant les critères sociaux et environnementaux. Les efforts réalisés par l'administration et les opérateurs de la filière ont également payé puisque depuis quelques années, une partie de la production malgache est labellisée "Fairtrade". Un label équitable qui permet le financement d'actions en faveur des producteurs locaux.