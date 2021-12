Madagascar: Océan indien - La menace du virus se précise

Toutes les îles de l'océan indien sont en alerte et prennent des mesures drastiques pour freiner l'épidémie de Covid-19.

Madagascar n'est pas la seule à vivre sous la menace du virus, la situation est même inquiétante chez nos voisins. La Réunion et Mayotte ne sont pas encore arrivés au stade du confinement, les préfets de ces départements ont gravi un nouvel échelon dans la manière de faire face à l'explosion des contaminations. Pour le moment, dans la Grande île, les autorités, même si la menace de la pandémie n'est pas une vue de l'esprit, répugnent encore à prendre des mesures radicales comme dans les îles sœur.

Les médias réunionnais décrivent la situation sanitaire de l' île avec réalisme. L'explosion des cas de contamination est réelle et ils font état d'un taux d'incidence très élevé. Les malades affluent dans le centre hospitalier universitaire de l'île.La campagne de vaccination s'est accélérée et des unités mobiles se rendent dans les coins les plus reculés pour faciliter les vaccinations. Devant la situation, le préfet a pris la décision de décréter un couvre feu de 21h à 5h du matin à partir du 1er janvier et ce jusqu'au 23 janvier.

Les rassemblements et les événements sur la voie publique sont interdits. Les jauges dans les bars, les restaurants et les salles de spectacle doivent être respectées. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires. Le télétravail est recommandé. Les contrôles seront renforcés.

A Mayotte, le taux d'incidence est très élevé. Il est de 93 cas pour 100.000 habitants. Le chiffre paraît peu important, mais il représente une certaine gravité si l'on se réfère à la surface de l'île. Les mesures prises sont à peu près les mêmes qu'à La Réunion, mais la plus caractéristique est l'interdiction de la célébration des mariages sur la voie publique. Le variant omicron commence à se propager. Madagascar se trouve certainement dans une situation similaire, mais les autorités préfèrent mêler souplesse et fermeté.