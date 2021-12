Madagascar: Choose You - Un album commun de MoneyRow et Duss

Eh oui, cela faisait longtemps que les adeptes du rap ne l'avaient pas entendu. Duss qui était absent depuis quelques années, est de retour. Il s'est fait rare. Quant à MoneyRow, il est toujours dans le mouvement et dans la bonne direction, depuis 2019. Après de nombreuses collaborations, il choisit de travailler avec le King Kong du rap malgache, Duss... Ils sortiront un album commun. Leurs convaincus entendront diverses sonorités, du Boom Bap jusqu'au Drill en passant par le Trap.

" Choose You parce qu'on a choisi de faire du rap tellement on aime cette culture, on estime faire partie des plus à même de faire comprendre au gens ce qu'est vraiment l'esprit de quelqu'un qui vit dans cette culture depuis des années et des années sachant qu'à Madagascar on a toujours une vision assez négative de ce qu'est un rappeur et de ce qu'est le rap ", a avancé MoneyRow. Le rap a été un choix et pourtant MoneyRow et Duss sont parfaitement intégrés dans la société. Un atout pour raconter dans les couplets tout ce qui se passe.

Duss Henderson est un rappeur du collectif 614 music et aussi un membre du label Outsize music group. Il est surtout connu pour ses nombreuses collaborations avec le célèbre rappeur Ngiah Tax Olo Fotsy. Il a la particularité de rapper ses textes en anglais avec un flow digne des plus grands rappeurs américains et des lyrics à en faire pâlir les meilleurs. MoneyRow et lui se sont rencontrés en 2014, le courant est tout de suite passé et justement le nom de leur album vient de leur première collaboration qui porte le titre " Choose you " qu'ils ont choisi d'inclure dans l'album. C'est un compromis entre Duss et moi-même puisque Duss rap en anglais.

" Quand on a sorti notre première collaboration en 2016 qui porte le titre " Choose you " et disponible sur Youtube, on a tout de suite eu un bon accueil du public du rap gasy mais aussi les compatriotes qui vivent dans d'autres pays, notamment anglophones qui ont pu faire apprécier ce mélange de rap gasy et anglophone qui fait nôtre particularité. J'ai donc laissé à Duss la liberté de choisir presque tous les titres de cet album. Sur les 17 titres, un seul a un titre en malgache, et c'est juste un choix ", a ajouté le rappeur d'Atsimo Atsinanana.