Cote d'Ivoire: Abobo/Tournoi de la municipalité 2021 - FC Osa remporte le trophée Kandia Camara

Démarrée depuis le 17 décembre, la 10è édition du tournoi de la municipalité doté du trophée Kandia Camara a connu son apothéose le mercredi 29 décembre 2021, avec le sacre de FC Osa qui a battu le Racing club d'Abobo (1-0) en finale.

L'unique but de la partie a été inscrit à la fin de la première période par l'équipe des jaune et bleu. A la deuxième mi-temps le Racing club va multiplier les occasions et obtient un pénalty à la 87è minute. Mais malheureusement le portier du FC Osa, Ouédraogo Issiaka, va briser le rêve du Racing club d'Abobo de revenir au score en arrêtant le pénalty tiré par Touré Bangali. Et c'est sur ce score de (1-0) que prend fin la rencontre à la grande joie des supporters du FC Osa.

Le vainqueur, outre le trophée, a empoché la somme de 500 000 Fcfa, le 2è, 300 000 Fcfa plus un trophée et l'équipe classée troisième est repartie avec la somme de 100 000 Fcfa. Quant au meilleur buteur du tournoi, il a eu droit à un trophée plus la somme de 50 000 Fcfa, et l'équipe fair-play s'est vue octroyer également 50 000 Fcfa. Toutes les équipes ont reçu chacune un jeu de maillot et un ballon.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo a remercié toutes les équipes ayant pris part à ce tournoi. " C'est une occasion pour les jeunes d'Abobo de se retrouver pour tisser des liens de fraternité entre eux. Je voudrais me réjouir du fait que ce tournoi s'est déroulé dans la paix, la cohésion sociale et surtout l'esprit fair-play qui a prévalu", s'est félicitée Kandia Camara.

Pour elle, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. " Le vainqueur, c'est la jeunesse d'Abobo et les populations qui y vivent ", a-t-elle déclaré, souhaitant par anticipation, ses vœux du nouvel an à ses administrés mais au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi, au gouvernement et aux populations vivant en Côte d'Ivoire.

Pour cette 10è édition plusieurs anciennes gloires du football ivoirien ont effectué le déplacement. Il s'agit entre autres, d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Sakanoko Amadou, Youssouf Fofana et Lucien Kassy Kouadio.