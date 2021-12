Sénégal: Mobilisation des financements pour la réalisation de l'axe du Ter Diamniadio - Aibd - Macky poursuit son voyage sur les rails

Après la mise en service du Train express régional sur l'axe Dakar-Diamniadio, le président de la République a donné une instruction pour la réalisation de l'axe Diamniadio-Aibd.

En effet, selon le communiqué issu du Conseil des ministres de ce mercredi 29 décembre 2020, Macky Sall demande au gouvernement, au ministre des finances et du budget, au ministre de l'économie, du plan et de la coopération et au ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, de veiller à la mobilisation effective des financements requis pour la réalisation, dans les délais indiqués, de l'axe du Ter, Diamniadio- Aibd sur 19 km.

Aussi, le président de la République invite, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, en rapport avec l'Apix, la Senter et la Seter (l'exploitant), à poursuivre la sensibilisation adéquate des populations sur le mode et les conditions d'exploitation et d'entretien du Ter, le système de tarification appliqué avec une subvention notable du gouvernement.

Il demande, notamment, au ministre en charge des transports terrestres et du désenclavement, de mettre en place un comité permanent de suivi des activités du Ter, en impliquant les acteurs concernés.

Par ailleurs, le chef de l'Etat indique, enfin, la nécessité d'engager la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Dakar-Tambacounda, pour consolider le renouveau du transport ferroviaire.