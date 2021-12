Tunisie: Prix des hydrocarbures - L'ajustement automatique fixé à 3%

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Neila Nouira Gonji, a indiqué que l'ajustement automatique des prix des hydrocarbures (à la hausse ou à la baisse) a été fixé à 3% au lieu de 5% sur toute l'année 2022, affirmant que l'Etat a mis en place des politiques visant à atténuer le déficit énergétique.

En réponse aux questions des journalistes, elle a affirmé que la révision des prix des hydrocarbures concernera les prix de l'essence, de l'essence sans plomb et du gasoil, mais pas les prix des bouteilles de gaz domestique, pour tenir compte de la situation sociale des familles à faible revenu.

La ministre a, par ailleurs, souligné que la Loi de finances 2022 mettra l'accent sur les énergies renouvelables et l'économie verte, étant donné le grand potentiel solaire et éolien du pays, ajoutant que la LF 2022 a prévu zéro taxation pour les véhicules électriques (voitures et bus).

Elle a fait remarquer que ces mesures visent à réduire la pression sur le budget énergétique et à mieux maîtriser le déficit énergétique qui ne cesse de croître, rappelant l'adoption, récemment, de nouveaux projets d'énergies renouvelables d'une capacité de 500 MW, dans le cadre des efforts visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production de l'électricité à 30% d'ici 2030.

Gongi a, en outre, affirmé que le développement des énergies renouvelables et l'utilisation des voitures électriques favoriseraient le développement industriel en Tunisie, notamment les industries basées sur les énergies renouvelables et l'industrie automobile, ce qui aura un impact positif sur l'investissement, la création d'entreprises et l'emploi.

S'agissant des incitations à l'investissement, la ministre a évoqué la Loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS), faisant savoir que les textes d'application y afférents seront bientôt promulgués, ce qui favoriserait l'initiative privée et l'investissement.