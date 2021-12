Tunisie: Sondage d'opiniion - Saïed et Moussi plébiscités

Encore une fois, le duel Kaïs Saïed-Abir Moussi est confirmé à travers le dernier sondage réalisé par Emrhod Consulting. Aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives, ils occupent les premières places au cas où les Tunisiens seraient appelés à trancher dans les jours à venir. Kaïs Saïed serait réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 76%, alors que le Parti destourien libre présidé par Abir Moussi arracherait 33% des voix au Parlement et remporterait au moins 75 sièges au Bardo

L'Institut de sondage Emrhod clôture la saison avec un baromètre dont les chiffres confirment dans une large mesure ceux révélés tout au long de l'année, à propos principalement du degré de confiance qu'ont les Tunisiens en la personne du Président Kaïs Saïed et aussi pour ce qui est du parti qui aurait les meilleures chances de remporter les législatives anticipées au cas où elles se tiendraient demain.

Pour être plus clair et plus concis, pour le dernier sondage relatif à l'année 2021, marquée par deux événements historiques (les mesures exceptionnelles du 25 juillet dernier et le calendrier du 13 décembre), sans oublier le décret du 22 septembre de la même année, l'essentiel était de montrer aux Tunisiens à quoi a abouti le semestre exceptionnel (25 juillet - 28 décembre 2021) en matière de confirmation de Kaïs Saïed comme étant le candidat qui remportera la présidentielle avec un large socre sur ses poursuivants d'une part et d'autre part en réaffirmant que le Parti destourien libre (PDL), présidé par Abir Moussi, est toujours considéré par les sondés (dont 65% ne s'expriment pas en refusant de répondre aux questions sur les législatives anticipées) comme le parti qui arracherait le plus grand nombre de sièges au Parlement (et non la majorité absolue, faut-il le rappeler) avec un score de plus de 30%, ce qui pourrait se chiffrer, au cas où l'on conserverait le nombre actuel de députés équivalant à 217, par un nombre qui pourrait avoisiner les 75 députés.

Un score qui mettra le PDL au premier rang des partis représentés au Parlement mais qui ne lui permettra pas de constituer tout seul le prochain gouvernement et qui sera donc obligé de coaliser avec un autre parti politique ou une coalition d'indépendants.

Le trio du podium

Pour revenir aux chiffres, le sondage considère que Kaïs Saïed gagnerait la présidentielle avec 76% des intentions de vote dès le premier tour, suivi de Abir Moussi avec 6% des voix, alors que Safi Saïd se placerait à la troisième place avec 5% des voix.

Une observation à relever : Saïed reste en tête malgré la baisse substantielle du nombre de votants qui lui accorderont leurs voix dans la mesure où on est bien loin des scores de 92% ou de 87% révélés lors des derniers mois.

Quant aux législatives anticipées, elles verraient le PDL caracoler en tête avec un score de 33% des intentions de vote contre 29% le mois précédent.

Les destouriens sont suivis en deuxième position par le parti de Kaïs Saïed (encore inexistant) dont les potentiels candidats arracheraient la confiance de 21% des votants (contre 21% en novembre dernier).

Les nahdhaouis sont toujours présents sur la scène politique avec 16% des voix alors qu'Echaâb gagne 1 point en se classant à la 4e position avec 6% des voix (contre 5% il y a un mois).

Une autre nouveauté révélée par le sondage : combien de Tunisiens sont-ils satisfaits du rendement de Najla Bouden, la Cheffe du gouvernement ?

Ils sont toujours 26% à se dire satisfaits de son rendement dont 8% se disent très satisfaits. D'autres chiffres méritent d'être pris en considération. 51% des sondés contre 36% estiment que l'économie se dégrade.

Volet corruption, 49% des interrogés pensent qu'elle s'est amplifiée en décembre 2021, enregistrant une hausse de 4 points puisqu'ils n'étaient que 45% le mois précédent.