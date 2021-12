Tunisie: Express - "Ebda'y"

Un programme de renforcement de capacités au profit de 45 femmes entrepreneures

La structure d'accompagnement Fla6Labs a organisé, vendredi 24 décembre, une conférence de presse à Tunis pour annoncer le démarrage de Ebda'y Tunisia, un programme lancé par Flat6labs et soutenu par la société financière internationale IFC, membre du groupe de la Banque mondiale et par Startup Tunisia. Il s'agit d'un programme qui s'adresse aux femmes porteuses de projet. Son objectif est d'accompagner, appuyer et aider les femmes entrepreneures à intégrer la composante digitale dans leurs projets afin de réussir leurs transformations digitales. 45 femmes issues de diverses régions de Tunisie, notamment Sfax, Gafsa, Djerba, Tabarka, Kairouan et Tunis, ont été sélectionnées pour bénéficier du programme Ebda'y qui s'étale sur 18 mois et se déroule en 3 sessions.

Les participantes assisteront, en premier temps, à un bootcamp virtuel pendant trois jours. Elles vont, par la suite, bénéficier d'un programme de renforcement de capacité, notamment en matière d'accès au financement, de marketing et de mobilisation de fonds. Faten Aïssi, directrice associée de Flat6Labs, a souligné, dans une déclaration aux médias, que ce programme vise à travers l'intégration de la composante digitale, à accroître la visibilité des projets sur les marchés national et international. Par ailleurs, les bénéficiaires du programme vont pouvoir être mises en relation avec des investisseurs potentiels. Une démarche importante qui va les aider à trouver les financements nécessaires que ce soit pour le démarrage ou le développement de leurs entreprises.

KfW: Un appui financier de 39,67 millions d'euros au profit de la décentralisation

La Banque allemande de développement, KfW, a signé, le mardi 22 décembre 2021, un contrat de financement de 39,67 millions d'euros avec le ministère des Affaires étrangères et la Caisse des Prêts et de soutien des collectivités locales (Cpscl) au profit du programme de financement des collectivités locales (Ficol II). "Appuyer le processus de réforme démocratique et de décentralisation en Tunisie contribuerait à autonomiser les communes et à renforcer le pouvoir local dans leurs capacités à mettre en œuvre des infrastructures et des services communaux durables, accessibles et répondant aux besoins des citoyens", a déclaré Lamia Boufaïed, chargée de portefeuilles à la KfW. Ce projet vise à soutenir le processus de la décentralisation en Tunisie à travers l'amélioration de l'accès aux infrastructures municipales de base dans les zones d'extension des communes étendues. 36,67 millions d'euros de prêt sont dédiés au financement de l'infrastructure et l'équipement de 185 communes.

Parallèlement, un apport financier supplémentaire de 3 millions d'euros est assuré pour une assistance technique prévue pour le renforcement des capacités techniques et financières des Collectivités locales bénéficiaires et des services de la Cpscl. La KfW a signé ce contrat pour le compte du Gouvernement fédéral allemand. Elle soutient les réformes et les infrastructures dans les pays en voie de développement. Ses objectifs comprennent l'amélioration durable de la situation économique et sociale de la population, la diminution de la pauvreté et la protection de l'environnement et du climat.