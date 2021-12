Tunisie: Cérémonie d'inauguration de ses nouveaux locaux - Clarke Energy Tunisie, le hub de l'Afrique du Nord

Sous le patronage de l'ambassade britannique, Clarke Energy Tunisie a organisé une cérémonie d'inauguration de ses nouveaux bureaux jeudi dernier, à Tunis. objectif : encourager un fort développement en Tunisie et une croissance continue en Afrique.

Dans ce contexte, Didier Lartigue, directeur général de Clarke Energy Groupe Kohler, a révélé que l'entreprise Kohler est un leader dans l'ingénierie, la conception, l'installation et la maintenance des centrales électriques à moteur à gaz de la marque Innio Jenbacher. Cette société est un distributeur autorisé dans 27 pays. Elle emploie plus de 1200 personnes et possède plus de 7,0 GW de moteurs à gaz Jenbacher installés dans le monde. Le groupe britannique Clarke Energy est présent depuis 2007 en Tunisie. " Notre mission est de participer à une croissance durable grâce à des solutions de cogénération ; en préservant une économie sur l'énergie primaire et une compression des dépenses énergétiques globales au compte des entreprises ", a indiqué M.Didier Lartigue.

M. Didier a souligné également, qu'en tant qu'acteur majeur dans le domaine de l'énergie durable et de l'environnement, "notre groupe continue à croire dans le climat de l'investissement en Tunisie. Par ailleurs, il décide de renforcer ses équipes tunisiennes et agrandir son hub régional de l'Afrique francophone basé à Tunis en investissant dans un nouveau siège sis aux jardins du lac 2, Tunis". Ce siège est doté ainsi d'un magasin de stockage de pièces de rechange de son constructeur de moteurs à gaz Innio Jenbacher. C'est une décision importante qui intervient dans un contexte sanitaire délicat, mais c'est un signal fort d'une entreprise britannique qui continue à croire en la position stratégique de la Tunisie et la qualité de ses compétences et développe ses investissements.

A cette occasion, une cérémonie de signature d'un partenariat avec le grand groupe industriel "La Rose Blanche" a eu lieu portant sur l'assurance d'une meilleure efficacité énergétique. A noter que Clarke Energy Tunisie a installé un parc de 170 MWe en Afrique francophone dont à peu près 100 MWe en Tunisie. Le groupe détient 70% de parts de marché en Tunisie en termes de moteurs à gaz installés et 80% du marché d'électricité produite.

De son côté, M. Jamie Clarke, président de Clarke Energy, a mentionné dans une vidéo qui a été diffusée lors de la cérémonie à distance que " ces nouveaux locaux pour notre entreprise sont situés dans un endroit idéal pour continuer notre développement. Depuis 2008, la date de sa création Clarke Energy Tunisie est devenue le hub de l'Afrique du Nord. C'est le troisième déménagement depuis notre arrivée en Tunisie ", a-t-il souligné.

Désormais le groupe disposera de plus d'espace pour la gestion du stock des pièces détachées ainsi qu'un espace dédié à la supervision de sa flotte, via la plateforme MyPlant. Concernant le rendement du reste des filiales, " 2021 a été une année fantastique, malgré des défis incroyables et des challenges sans précédent. L'e groupe a réalisé des performances et nous sommes convaincus que 2022, sera une année record. L'investissement du groupe Kohler et du Board Clarke Energy témoigne de notre engagement envers la Tunisie et le marché nord-africain, et de nos ambitions à long terme pour cette partie du monde ", a-t-il conclu.