Afrique: La Libanaise Jahida Wehbe dans "Shéhérazade - L'autre Nuit" au Théâtre de l'Opéra de Tunis

Tunis — La Libanaise Jahida Wehbe a offert, mercredi soir, au Théâtre de l'Opéra de Tunis, une nouvelle prestation dans la Comédie musicale tunisienne Shéhérazade - L'autre Nuit" revisitant le célèbre conte universel des "Mille-et-Une Nuits".

Des trésors du patrimoine sonore oriental et des improvisations ont été interprétés par Jehida Wehbe, dans le rôle-titre de Shéhérazade, aux côtés de Montassar Bezzez (Shahriar), en Maram Bouhbel (Kamarzed) et Safwen Farhat (Masrour).

Le casting tunisien composé de 80 artistes dont des musiciens, chanteurs, choristes et danseurs a également réunit des musiciens de l'Orchestre Symphonique Tunisien et des danseurs du Ballet de l'Opéra de Tunis.

Cet opéra en arabe littéraire est le fruit d'une collaboration entre le maestro Samir Ferjani qui est à la direction artistique de cette oeuvre, et la chanteuse libanaise de retour en Tunisie après un spectacle, en avant-première, donné au mois de mars dernier dans une version entre Orient et Occident.

De sa voix remarquable qui valse aisément entre le répertoire occidental et oriental, Jahida Wehbe était la réincarnation de plusieurs femmes orientales au parcours mémorable ayant toutes changé le court de l'histoire, chacune à sa façon.

Elle a ressuscité le parcours d'Elissa, régente de Carthage mais aussi de Zenoubie, reine de Palmyre, Cleopatre, reine d'Egypte antique, Al Khansaa, poétesse arabe légendaire et Rabae, célèbre mystique musulmane.

Jahida Wehbe est une artiste native de 1969 qui est assez célèbre dans son pays, le Liban, où elle est reconnue pour la qualité de sa voix et la rigueur de ses choix artistiques.

Depuis son jeune âge, elle s'initie aux chants oriental, syriaque et lyrique pour ensuite s'orienter vers le Oud, au Conservatoire National Libanais de Musique où elle étudie l'art de la chanson soufi, de la récitation du Coran, de la musique d'avant-garde et de la composition de pièces musicales et poétiques pour théâtre.

Le spectacle a commencé par des contes du tunisien Hichem Darwich pour ensuite céder la scène aux contes des Mille et une nuits.

Les 80 artistes ont offert au public de l'Opéra de Tunis un voyage de 1h30 dans l'univers féerique des célèbres contes de Shéhérazade.

Mis en scène par bassem Hamama, "Shéhérazade - L'autre Nuit" est un opéra en trois actes qui est arrangé et orchestré par Aymen Ben Salah, sur un livret de la poétesse Emna Remili.

Dans le premier acte de "Shéhérazade - L'autre Nuit", Shahriar se réveille au moment où il s'aperçoit que Shéhérazade a cessé de parler.

Le doute s'accapare du sultan et demande s'il ne l'a pas réellement tuée de son épée. La belle Shéhérazade réplique, disant avoir sauvé son âme par des mots en l'empêchant par ses contes de la tuer, mille et une nuits durant.

Shéhérazade s'adresse à Shahriar en prêtant sa voix à toutes les héroïnes ayant apporté leur contribution remarquable tout au long de l'histoire de l'humanité.

Au deuxième Acte, Shéhérazade emprunte la voix de la reine Didon, Elissa, pour raconter l'épopée d'une princesse exceptionnelle. Elle chantera la gloire de cette femme et son parcours méditerranéen qui l'a conduit sur le côtes Sud et fonder la Cité de ses rêves, Carthage.

Dans l'acte final, Shahriar rentre dans une sorte de monologue et de dilemme sur la vie et la mort devant une Shéhérazade qui incarne le personnage de Rabaaal-Adawiya, la voix du bien, de la beauté et de la vérité divine.

Dans cette oeuvre musicale et théâtrale, conçue pour un orchestre et des chanteurs, Samir Ferjani explore en une version moderne revisitée, la vie de l'héroïne mythique des mille et une nuits.

Il présente une Shéhérazade dont les contes s'adaptent avec la réalité actuelle et les valeurs de paix et de tolérance de notre époque, pour enfin vaincre la cruauté de Chahrayar. La princesse des Mille et une nuits, avec ses contes et ses personnages, a livré une lecture moderne de ce conte universel.

Cette oeuvre a apporté une touche tunisienne à un récit universel qui a souvent inspiré les créateurs dans la musique, le cinéma et bien avant dans la peinture et la littérature.

A l'issue du spectacle, la ministre des Affaires Culturelles, Hayat Ketat Guermazi a rendu un hommage à l'équipe de ce projet conçu en partenariat avec le Théâtre de l'Opéra de Tunis et le Festival International de musique symphonique d'El Jem.

"Shéhérazade - L'autre Nuit" a bénéficié du soutien de Tfanan - Tunisie Créative, le programme européen d'appui au renforcement du secteur culturel en Tunisie.