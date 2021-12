Congo-Kinshasa: Coupe de la Confédération - Mazembe dans le groupe C avec Coton Sport, Al Masry et AS Otohô en phase de poules

Plus de deux semaines après sa difficile qualification en phase de poules de la 19ème édition de la Coupe de la Confédération, devant Marumo Gallants FC en Afrique du Sud, le Tout-Puissant Mazembe Englebert de la RDC est fixé sur ses adversaires de cette étape du mini championnat. Mazembe évoluera dans le groupe C, aux côtés de Coton Sport Garoua du Cameroun, Al Masry d'Egypte et AS Otohô du Congo d'en face.

La cérémonie du tirage au sort a eu lieu mardi 28 décembre, au siège de la CAF, au Caire, en Egypte. Des adversaires visiblement abordables pour le double vainqueur de cette compétition en 2016 et 2017. D'après le calendrier, les Corbeaux lushois commenceront cette campagne à domicile le week-end du 11 au 13 février contre Al Masry.

Au regard de sa dernière prestation dans cette compétition contre Marumo Gallants FC de l'Afrique du Sud en match de barrages 1-0 à Lubumbashi, et 0-0 à Polokwane, l'unique représentant congolais encore en lice, devrait se multiplier, faire beaucoup d'efforts pour espérer aller encore plus loin.

Pitso Mosimane loue l'expérience de Mazembe

Présent dans cette cérémonie comme hôte du tirage au sort, l'entraîneur du National Al Ahly, Pitso Mosimane, faisant sa lecture sur le résultat du tirage, a indiqué que le groupe C auquel appartient Mazembe, c'est un groupe très fort. "Mazembe reste toujours Mazembe. A Lubumbashi, les Corbeaux sont très forts", a-t-il reconnu, avant d'ajouter que Mazembe a une très grande expérience.

Expérimenté et connaisseur du football africain, le technicien sud-africain a donc loué et étalé les forces des Corbeaux au milieu de leurs adversaires.

Mazembe, fort à domicile, c'est l'image que beaucoup de ses adversaires ont dans leurs têtes. Sur terrain, il va donc falloir le prouver avec manière. En 2016 et 2017, les Lushois ont montré qu'ils étaient maîtres de la compétition, voici maintenant 2022.

Ibenge Renaissance Berkane dans le groupe D

Le technicien congolais, Jean-Florent Ibenge et son équipe Renaissance Sportive de Berkane qui se sont qualifiés eux aussi pour la phase de groupes, se sont retrouvés dans le groupe D en compagnie de Simba de la Tanzanie, ASEC Mimosas de la Côte d'Ivoire et USGN du Niger. Florent Ibenge abat un travail de titan où l'équipe occupe la 7ème place avec 20 points pour 14 matches joués, dont 4 victoires, 8 nuls et 2 défaites.

Ci-après, la composition de tous les groupes:

-Groupe A:Pyramids (Egypte), CS Sfaxien (Tunisie), Zanaco (Zambie), Al Ahli Tripli (Libye).

-Groupe B: Le vainqueur du match JSK (Algérie)-Ryal Leopards (Eswatini), Orlando Pirates (Afrique du Sud), JS Saoura (Algérie), Al Ittihad (Libye).

-Groupe C: TP Mazembe (RDC), Coton Sport (Cameroun), Al Masry (Egypte), AS Otohô (Congo).

-Groupe D: RSB, Simba (Tanzanie), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), USGN (Niger).