Congo-Kinshasa: Réapparition du M23 à Rutshuru - Célestin Vunabandi - "J'estime que le gouvernement est plus que déterminé"

Disparu il y a de cela plus de cinq ans dans la province du Nord-Kivu, le mouvement du 23 mars, M23 en sigle, a réapparu deux fois dans le territoire de Rutshuru, où la population reste encore marquée par les exactions dont elle a été victime à l'époque où ce groupe armé dictait la loi.

Au regard de cette énième réapparition, le Sénateur et notable de Rutshuru, Célestin Vunabandi, a manifesté son inquiétude devant la presse, tout en déplorant l'activisme intense des groupes armés, qui mettent la peur au ventre dans le chef de la population qui, depuis de longues années, ne demande que la paix et seulement la paix.

"Chers amis de la presse, je profite de vos micros pour appeler tous les groupes armés qui troublent la quiétude de la population, à abandonner cette sale habitude et à se joindre aux autorités afin de construire ensemble la paix, qui est une denrée rare chez nous", a-t-il lancé aux compatriotes égarés, leur demandant de déposer les armes et de se rendre, en réponse à l'appel du Chef de l'Etat, qui a mis en place le programme DDR-CS, pour la démobilisation et la réinsertion sociale.

Poursuivant sur la même lancée, il a ensuite adressé un message au Gouvernement de la République : "Le gouvernement a la grande obligation de s'y investir avec plus du sérieux, dans le but de neutraliser les groupes armés qui causent l'insécurité dans la province du Nord-Kivu, où cette situation dure depuis plus de deux décennies, sans qu'aucune solution durable ne soit encore trouvée".

"Je regrette ce qui se passe au Nord Kivu, et plus particulièrement dans le Rutshuru, où le M23 est réapparu une fois de plus, et cela perturbe la quiétude de la population surtout en cette période des festivités. J'exprime donc ma compassion à l'égard de la population qui souffre avec cette dégradation de la situation sécuritaire, mais j'estime que le gouvernement est plus que déterminé à prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de sécuriser la population, mais aussi afin de neutraliser tous ces groupes armés", a-t-il déclaré, l'amertume dans l'âme, tout en s'accrochant à un brin d'espoir, de voir enfin ces territoires meurtris, le Rutshuru en particulier, tourner la page noir de l'insécurité récurrente.

Il est à noter qu'au cours de la journée du jeudi 23 décembre 2021, les éléments des forces loyalistes avaient repoussé une attaque des présumés rebelles du M23, qui avaient pris d'assaut la localité de Runyonyi dans le territoire de Rutshuru.