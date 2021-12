Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Les Armes de destruction massive (ADM) à Kamombo ?

On se rappellera du prétexte des armes de destruction massive (ADM) avancé par le Président George W. Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003. Plus tard, l'information s'est avérée être un pur montage de Bush pour chasser Saddam Hussein du pouvoir.

Objectif auquel il est parvenu. Parlant des derniers affrontements de cette semaine à Kamombo entre les FARDC et les Twirwaneho, le Général Yav Philémon commandant de zone de défense Est, via le Porte-parole de l'opération Sukola II Sud Sud, le major Kasereka Dieudonné, parle de la coalition Twirwaneho, Ngumino, Androïde et leurs alliés étrangers.

Pourtant, la vérité des alliances entre les groupes armés des Hauts Plateaux est bien connue. Twirwaneho n'a jamais formé une quelconque alliance ni avec les groupes locaux ni avec les groupes étrangers qu'il combat farouchement. Le général Yav Philémon et le major Kasereka Dieudonné veulent désinformer intentionnellement l'opinion nationale et internationale sur une possible alliance entre Twirwaneho et des groupes armés étrangers pour justifier leurs attaques sur la localité de Kamombo.

En juillet dernier, Twirwaneho a été délogé de Kamombo par une coalition FARDC-MAÏMAÏ-RED TABARA. Une raison pour cette diversion et désinformation. La Monusco documente et renseigne régulièrement dans ses rapports les différentes alliances entre les FARDC et les groupes armés. Il a sorti plusieurs rapports qui montrent que les FARDC travaillent en collaboration avec les Maïmaï et que ces derniers sont alliés au Red Tabara Burundais. L'éternelle question qui a toujours été posée sans que les FARDC y répondent est: à quand l'attaque des Red Tabara et Maïmaï par les FARDC ? Les Red Tabara ont établi leur quartier général à Malimba (à côté de Masango) non loin de la ville d'Uvira.

Ils se côtoient journellement avec les FARDC et les Maïmaï Rusesema alias Ilunga. Gisiga, le commandant des Red Tabara burundais, vit avec Ilunga qui lui a donné pour femme sa propre soeur. Ils descendent régulièrement à Uvira, avec l'aide des FARDC. Nous dénonçons un plan macabre qui vise à frapper Twirwaneho en utilisant les Maï-Maï et Red Tabara. On sait déjà que le Colonel Ekembe André est entrain de rassembler les Maï-Maï et les Red Tabara autour de Kamombo. Une telle approche qui consiste à utiliser des groupes armés locaux et étrangers pour frapper l'autodéfense civile d'un groupe ethnique ne résoudra pas le conflit des Hauts Plateaux. Au contraire, elle compliquera les rapports déjà tendus entre les différentes ethnies de la région. Minembwe ce 29 décembre 2021 Pour les Chroniques des Hauts et Moyens Plateaux Mwalimu Gérard