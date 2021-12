Sénégal: Covid-19/ "Aucun malade en réanimation ", Pr Mamadou Diarra Beye, Directeur du Samu national

Selon le Samu national, les résultats des différents tests de diagnostic rapide de Covid 19 reviennent positifs ces dernières semaines. Pour le professeur Mamadou Diarra Bèye, " cela veut dire que les nouvelles contaminations sont en train de reprendre même si on n'a pas encore des gens mis dans l'ambulance sous oxygène sauf une seule personne et il y a également aucun malade au niveau de la réanimation ".

Comparant la première, la deuxième et troisième vague, Pr Bèye a laissé comprendre que c'est la vaccination qui a changé la donne. " En Afrique où le nouveau variant est né et sur une période d'une semaine, plus de 100 mille nouveaux cas ont été dénombrés et seulement 12 mille hospitalisations. Et parmi ces hospitalisations 99 seulement ont nécessité de l'oxygène et 4 réanimations. Et c'est le visage de cette épidémie " a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : " c'est la même tendance en France et ailleurs. Le Sénégal n'est pas en reste. Et ce qui a changé dans le pays, c'est le faible taux de vaccination ". De l'avis du professeur Mamadou Diarra Bèye, le variant Omicron n'est pas méchant mais sur quel terrain?

" C'est dans des pays où près de 70 % de la population est vaccinée. Mais dans nos pays à ressources limitées où on n'a moins de 10 % de la population vaccinée, on ne peut pas dire ce qui va se passer dans un ou deux mois. Il faut qu'au Sénégal qu'on se rue vers la vaccination pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Et ceux qui l'ont été il faut impérativement que la troisième dose soit administrée ".