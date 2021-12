Afrique: Le Nigéria se dote d'un nouvel entraîneur

La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé la nomination de Jose Peseiro au poste de sélectionneur de l'équipe nationale senior du pays, les Super Eagles.

La nomination qui survient deux semaines avant la CAN TotalEnergies 2021 verra le Portugais devenir le remplaçant permanent de Gernot Rohr après le départ du plus ancien conseiller technique des Super Eagles il y a deux semaines.

Auparavant, Peseiro a déjà dirigé les équipes nationales d'Arabie saoudite et récemment du Venezuela et également au niveau des clubs, a eu de brefs passages avec des clubs portugais - Sporting Lisbonne, Sporting Braga et FC Porto ainsi que le Real Madrid d'Espagne.

Le tacticien de 61 ans jouera tout d'abord le rôle d'observateur, tandis que l'entraîneur par intérim Augustine Eguavoen mènera l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Après la CAN 2021, Eguavoen retrouvera son rôle permanent de directeur technique de la NFF pour ouvrir la voie à la prise en charge complète de l'équipe par Peseiro.

En tant qu'entraîneur par intérim, Eguavoen avait convoqué le 25 décembre dernier son équipe de 28 hommes, qui comprend le capitaine et joueur le plus capé Ahmed Musa, Odion Ighalo et Victor Osimhen.

Avant de laisser la place à Peseiro, Eguavoen âgé de 56 ans, qui a été capitaine de l'équipe victorieuse de la CAN en 1994, visera à faire mieux que la troisième place obtenue lors de l'édition Egypte 2006 en tant qu'entraîneur du Nigéria. Les Super Eagles tenteront d'ajouter un quatrième diadème à leur musée de trophées.

Les Nigérians ont entamé leur préparation à Abuja, le 29 décembre. Ils affronteront pour leur premier match de la CAN, les Pharaons d'Egypte le 11 janvier au stade Roumde Adjia de Garoua.