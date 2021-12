Afrique: CAN 2021 - Le Sénégal ne prendra pas de " risques inutiles " pour Ismaila Sarr

Face à la presse mercredi suite à leur deuxième séance d'entrainement, le préparateur physique des Lions de la Teranga, Teddy Pellerin a réagi au sujet d'Ismaila Sarr.

A quelques jours du début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Cameroun, Ismaila Sarr reste incertain pour la compétition. Mais le préparateur physique des Lions, reste confiant.

" On est en relation avec le staff médical de Watford. On essaie d'avoir le plus d'informations possible. On sait aussi qu'il doit retourner à Barcelone pour un examen et on est en relation très étroite avec Watford et le joueur. On a toujours bon espoir qu'il réintègre le groupe. On ne prendra pas de risques inutiles pour sa carrière. Ça c'est évident ! Mais on suit cela de très près avec le club de Watford. C'est forcément avec le club qu'on doit trouver la meilleure solution pour le joueur, pour la sélection du Sénégal et forcément pour le club dé Watford. La priorité c'est la meilleure solution pour le joueur et la sélection du Sénégal ", a déclaré le préparateur physique.