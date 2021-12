Afrique: Dévolution du pouvoir - La menace kaki persiste

Au cours de l'année qui s'achève, trois coups d'Etats ont été enregistrés notamment au Mali, en Guinée et au Soudan...

Vers un retour des coups d'État en Afrique ? Cette question se pose depuis la succession de trois coups d'Etat en sur le continent au cours de l'année 2021. Mis à part le cas du Tchad où le général Mahamat Idriss Deby le fils du président Idriss Deby Itno a été désigné président du Conseil militaire de Transition après que son père a été tué dans des circonstances non encore élucidées, le continent africain a connu une succession de trois prises de pouvoir par la force.

Comme par hasard, ces changements anticonstitutionnels sont intervenus dans les pays de tradition putschiste : le Mali, la Guinée et le Soudan. Sur le continent, le décompte fait état de plus de 200 tentatives de coups d'Etat avec une moyenne d'environ quatre par an, depuis le début des années 1960. Après quelques années d'accalmie, le continent africain renoue ainsi avec les changements antidémocratiques. Ce retour des vieux démons constitue une vive préoccupation, d'autant que tout laisse croire que le silence de la communauté internationale face à la menace kaki peut produire un effet domino dans d'autres pays.

Le Soudan est le pays qui a connu le plus grand nombre de coups d'État et de tentatives de prise de pouvoir, soit 17, dont cinq ont abouti. Il est le troisième pays en Afrique à connaître un coup d'État militaire le 25 octobre 2021. De l'avis de plusieurs observateurs, la faiblesse de la démocratie soudanaise s'explique par le manque de cohésion au sein de la société civile et par les forts soutiens à l'armée de l'Egypte et des Etats arabes du Golfe.

Au Mali, le putsch réussi de mai 2021 est le prolongement de celui intervenu en août 2020. Moins d'un an après avoir fait tomber Ibrahim Boubakar Keita, un groupe de militaires a renversé le gouvernement de transition à qui ils reprochent la mise à l'écart de plusieurs de leurs camarades d'arme. A l'issue de ce coup de force qui déclenche une crise diplomatique avec la France, le colonel Assimi Goïta devient président de transition.

En Guinée, Alpha Condé qui venait pourtant d'être réélu pour un troisième mandat est déchu de son pouvoir en septembre 2021 par des militaires qui s'emparent aussitôt du gouvernement et annoncent la dissolution de la constitution. Ils ont à leur tête, le colonel Mamady Doumbouya, qui promet de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une période de transition dont l'échéance n'a pas été définie.

L'UA en difficultés

Depuis l'adoption de son Acte constitutif en juillet 2000, l'Union africaine a fait du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement son cheval de bataille à travers le Conseil de paix et de sécurité (Cps). Mais de l'avais de plusieurs acteurs de la scène politique africaine, la crédibilité de l'Organisation panafricaine a été mise à mal ces dernières années par ses atermoiements sur certains changements antidémocratiques. Le traitement jugé discriminatoire des cas du Mali, de la Guinée et du Tchad continue d'alimenter le débat au sein de l'Union. Les deux premiers ont été suspendus de l'UA, tandis que le dernier a été autorisé à conserver sa place au sein de l'UA dans l'attente d'une transition vers des élections et un éventuel régime civil.