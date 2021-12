Afrique: CAN-Hand / Sénégal - Premier stage concluant pour les Lions

Frédéric Bougeant, sélectionneur national de l'équipe masculine de handball sénégalais a fait le point par rapport au premier stage tenu par les Lions.

Les Lions viennent de boucler un stage d'une semaine tenu à Thiès sous la houlette du technicien français, Frédéric Bougeant. Ceci dans le but de bien préparer la prochaine Coupe d'Afrique des nations de handball hommes.

Au sortir de ce stage avant celui de Normandie (France) du 3 au 9 janvier 2022, Frédéric Bougeant a donné le compte rendu.

" On est au début d'une aventure et on sent bien que tout le monde a envie de s'engager dans cette aventure-là à 200%. L'état d'esprit des garçons est irréprochable. Tout le monde a pris conscience des enjeux et on a tous envie de mettre l'équipe masculine du Sénégal au meilleur niveau sur le continent et d'aller se frotter aux meilleures équipes sur le plan international.

Pour l'instant, que ce soit l'état d'esprit ou la phase de développement du projet, tous les voyants sont au vert. Maintenant, la préparation c'est une chose, mais l'évaluation, c'est la compétition. Il faudra qu'on soit prêt pour la CAN et qu'on fasse une grande compétition, alors que le Sénégal n'a pas participé sur les dernières années. C'est le contexte qu'on avait eu également chez les filles et c'est le challenge qu'on avait relevé, avec les Lionnes. Là, on essaye d'avoir la même démarche et d'essayer d'être prêt le plus vite possible ", a déclaré le sélectionneur dans le quotidien Stades.

Initialement prévue du 13 au 23 janvier prochain, la CAN de handball devrait se dérouler du 22 juin au 2 juillet 2022 au Maroc.