Cote d'Ivoire: Maxwel Cornet - L'Ivoirien explique sa résurrection en Angleterre

Maxwel Cornet a profité de son arrivée en Premier League anglaise l'été dernier, pour remettre sur pied sa carrière qui prenait une tournure inquiétante à Lyon. Pour l'Ivoirien, ce retour en forme peut s'expliquer.

Depuis son arrivée en Premier League, Maxwel Cornet a montré des signes de satisfactions. Meilleur attaquant de Burley avec 5 buts et 2 passes décisives, l'international ivoirien séduit déjà en Angleterre. Une métamorphose que l'ancien lyonnais justifie.

"C'est complètement différent parce qu'à Lyon je jouais latéral gauche et ici je suis attaquant, un poste auquel j'ai commencé à jouer depuis longtemps. C'est plus facile pour moi de me retrouver devant les buts et du coup de marquer plus. L'intensité est complètement différente et le jeu va beaucoup plus vite donc nous devons être préparés, bien se reposer et bien récupérer pour être performants le week-end", a confié le joueur ivoirien qui va participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Eléphants.